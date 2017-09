Sven Nys: "Van der Poel is veel straffer dan ik"

Door: redactie

Het nieuwe veldritseizoen is nog maar pas begonnen en het is al meteen duidelijk dat Mathieu van der Poel een grote rol gaat spelen. Dat is ook ex-veldrijder Sven Nys niet ontgaan. Vanmorgen zei hij bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx dat van der Poel de rode draad wordt doorheen het hele seizoen.



"Zet hem op een fiets en hij wint wedstrijden, in eender welke discipline", zei Nys. Op de vraag of hij even straf wordt als Nys destijds, antwoordde hij: "Misschien zelfs straffer. Wat van der Poel op zijn leeftijd al doet, deed ik nog niet."