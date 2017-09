Katerina Nash triomfeert bij de vrouwen in Iowa

Bewerkt door: XC

17/09/17 - 22u21 Bron: Belga

© belga.

De 39-jarige Katerina Nash heeft bij de vrouwen de eerste Wereldbekerwedstrijd veldrijden van het seizoen, de Jingle Cross in het Amerikaanse Iowa, gewonnen. De Tsjechische haalde het afgescheiden voor de Amerikaanse Kaitlin Keough. Sanne Cant werd derde na een sprint met de Nederlandse Sophie de Boer. Ellen Van Loy werd 12de en Loes Sels 13de. Alicia Franck legde beslag op de 20ste plaats.

Het was de Nederlandse Sophie de Boer die na de start het hele pak op sleeptouw nam in het veld. Sanne Cant schoof snel door naar de tweede plaats en werd gevolgd door de Italiaanse kampioene Eva Lechner. Op een steil stuk bleef Sanne Cant op de fiets terwijl de rest naar boven liep. De wereldkampioene flitste zo meteen door naar de leiding. Sophie de Boer bracht de rest opnieuw bij Cant. Laatstgenoemde zakte daarna wat door en de koppositie werd overgenomen door Eva Lechner. De Italiaanse trok in de tweede ronde fiks door en sloeg een kloof. Nog voor het ingaan van de derde ronde zette Katherine Compton zich op kop van het pak, gevolgd door Katerina Nash en Kaitlin Keough.



Nash verdapperde daarna en zonderde zich af. Bij het ingaan van de vierde ronde telde ze 5 seconden voorsprong op Sophie de Boer. Sanne Cant, Annika Langvad en Kaitlin Keough volgden wat verderop. Nash bleef haar voorsprong verder uitbouwen en sneed de vijfde ronde aan met een voorsprong van 18 seconden op Sophie de Boer, Sanne Cant, Annika Langvad, Maud Kaptheijns, Kaitlin Keough en Caroline Mani. Kaitlin Keough versnelde in de slotronde maar slaagde er niet in Katerina Nash nog in te halen. De strijd voor de laatste podiumplaats barstte dan in alle hevigheid uit. Daarvoor vochten Sophie de Boer en Sanne Cant een bitsig duel uit. Cant haalde het uiteindelijk in de sprint met twee.



Vorig jaar ging de zege in Iowa naar de Amerikaanse Katherine Compton. De Amerikaanse kwam echter ten val en moest genoegen nemen met de negentiende plaats.