Cant komt na derde plek nonchalant over finish, Nash triomfeert in Iowa

17/09/17 - 22u21 Bron: Belga

De 39-jarige Katerina Nash heeft bij de vrouwen de eerste Wereldbekerwedstrijd veldrijden van het seizoen, de Jingle Cross in het Amerikaanse Iowa, gewonnen. De Tsjechische haalde het afgescheiden voor de Amerikaanse Kaitlin Keough. Sanne Cant werd derde na een sprint met de Nederlandse Sophie de Boer. Opvallend: onze landgenote had duidelijk last van de warmte en kwam met het truitje volledig open over de finish.

Het was de Nederlandse Sophie de Boer die na de start het hele pak op sleeptouw nam in het veld. Sanne Cant schoof snel door naar de tweede plaats en werd gevolgd door de Italiaanse kampioene Eva Lechner. Op een steil stuk bleef Sanne Cant op de fiets terwijl de rest naar boven liep. De wereldkampioene flitste zo meteen door naar de leiding. Sophie de Boer bracht de rest opnieuw bij Cant. Laatstgenoemde zakte daarna wat door en de koppositie werd overgenomen door Eva Lechner. De Italiaanse trok in de tweede ronde fiks door en sloeg een kloof. Nog voor het ingaan van de derde ronde zette Katherine Compton zich op kop van het pak, gevolgd door Katerina Nash en Kaitlin Keough.



Nash verdapperde daarna en zonderde zich af. Bij het ingaan van de vierde ronde telde ze 5 seconden voorsprong op Sophie de Boer. Sanne Cant, Annika Langvad en Kaitlin Keough volgden wat verderop. Nash bleef haar voorsprong verder uitbouwen en sneed de vijfde ronde aan met een voorsprong van 18 seconden op Sophie de Boer, Sanne Cant, Annika Langvad, Maud Kaptheijns, Kaitlin Keough en Caroline Mani. Kaitlin Keough versnelde in de slotronde maar slaagde er niet in Katerina Nash nog in te halen. De strijd voor de laatste podiumplaats barstte dan in alle hevigheid uit. Daarvoor vochten Sophie de Boer en Sanne Cant een bitsig duel uit. Cant haalde het uiteindelijk in de sprint met twee. Ellen Van Loy werd 12de en Loes Sels 13de. Alicia Franck legde beslag op de 20ste plaats.



Vorig jaar ging de zege in Iowa naar de Amerikaanse Katherine Compton. De Amerikaanse kwam echter ten val en moest genoegen nemen met de negentiende plaats. Lees ook Veldrijders massaal onderuit op glibberige strook, Vantornout zegeviert

Nash: "Parcourskennis gaf me voordeel" "Ik reed deze wedstrijd al enkele keren, zelfs nog voor die opgenomen werd als Wereldbekercross", gaf Katerina Nash na afloop mee. "Die parcourskennis gaf me wel een voordeel. Ik rijd hier zeer graag en gelukkig kende ik in tegenstelling tot vorig jaar nu geen mechanisch defect.



"Het was warm vandaag, maar gelukkig niet zo heet als gisteren of vorig jaar", ging Nash verder. "Ik heb dit jaar ook al enkele mountainbikewedstrijden gereden in de hitte dus ik ben het wel wat gewoon. Ik wil volgende week in Waterloo opnieuw uitpakken. Een dubbel. Waarom niet? Ik mag daar zondag starten als leidster in de Wereldbekerstand, ook een mooi gegeven."

Cant: "Beter gevoel dan vorig jaar" "Ik heb er alles uitgehaald wat erin zat", opende Sanne Cant. "De winnares was vandaag gewoon bijzonder sterk. Deze voormiddag was het nog redelijk fris hier in Iowa. Daarna brak de zon wat door en werd het ineens heel warm." Dat werd ook duidelijk op de manier waarop de wereldkampioene rondreed: truitje volledig open. "Dit is niet echt mijn weer. Ik trek alvast met een stukken beter gevoel naar Waterloo in vergelijking met vorig jaar. Toen was ik nergens, nu pak ik toch een podiumplaats. Ik denk dat ik een serieuze stap voorwaarts gezet heb en hoop nu op een goede trainingsweek in aanloop naar Waterloo waar ik nog iets beter wil presteren dan vandaag", aldus Cant