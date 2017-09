Veldrijders massaal onderuit op glibberige strook, Vantornout zegeviert

Door: redactie

17/09/17 - 16u15

© rv.

video

Naast de wereldbeker veldrijden in Iowa wordt er vandaag ook gecrost in het Zwitserse Baden. Al wie niet in de Verenigde Staten zit, rijdt er de eerste manche van de EKZ Tour, een Zwitsers regelmatigheidscriterium. Onder meer Klaas Vantornout, David Van der Poel en Philipp Walsleben zijn er van de partij. Eenvoudig is de omloop in Baden echter niet. Veldrijders gingen namelijk talloos onderuit op een gladde, schuine kant in het parcours. Uiteindelijk sprintte Vantornout naar een knappe zege. De 35-jarige West-Vlaming was nipt sneller dan Nicola Rohrbach. Nicolas Cleppe vervolledigde het podium.