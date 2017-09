Indrukwekkende Van der Poel opent veldritseizoen met zege in Eeklo

XC

Mathieu van der Poel heeft de eerste veldrit van het seizoen gewonnen. In de Brico Cross Eeklo reed de 22-jarige Nederlander van BeoBank Corendon al in de tweede ronde weg van de concurrentie, en gaf vervolgens zijn voorsprong niet meer uit handen. Wout van Aert en Michael Vanthourenhout mochten mee op het podium.

Laurens Sweeck schoot in de veldritopener uitstekend uit de startblokken. Hij nam in de eerste ronde de meute op sleeptouw, topfavorieten Wout van Aert en Mathieu Van der Poel nestelden zich in zijn zog meteen op positie twee en drie. Nadien plaatste Van der Poel een eerste tempoversnelling, en door het springen over de balkjes sloeg de 22-jarige Nederlander al snel een kleine bres op Van Aert en co.



Van der Poel voelde zich duidelijk in z'n sas op de snelle omloop in Eeklo. De renner van Beobank-Corendon vergrootte zijn voorsprong op de achtervolgende groep met Van Aert, Sweeck, Vanthourenhout, Pauwels en Vermeersch. Halverwege had de Nederlander een bonus van dertig seconden.



Geen duel tussen Van der Poel en Van Aert dus, wel strijd voor het podium. De Nederlandse kampioen kwam niet meer in de problemen en soleerde met overmacht naar de zege. In de achtergrond vochten Vanthourenhout, Van Aert en Sweeck een robbertje uit voor de tweede plek. Uiteindelijk won Van Aert dat duel, Vanthourenhout mocht als derde mee op het podium. Sweeck en Pauwels vervolledigden de top vijf.