Wereldkampioene Sanne Cant staat er meteen in Brico Cross Eeklo

Sanne Cant (Beobank) heeft de Brico Cross, de opener van het internationale veldritseizoen, op en rond de sportterreinen van Eeklo gewonnen. De 26-jarige wereldkampioene haalde het afgescheiden van Ellen van Loy. De Nederlandse Maud Kaptheijns werd derde.

Het was Van Loy die samen met Cant het hele pak op sleeptouw nam in de eerste ronde. De Nederlandse Sophie de Boer nestelde zich snel in de derde positie. Nog voor half cross vormde zich een kopgroep met vijf met naast Cant, Van Loy en De Boer ook Laura Verdonschot en de Nederlandse Maud Kaptheijns. Bij een tempoversnelling van Van Loy moest Verdonschot er voorin af. Ook De Boer moest daarna passen.



Op anderhalve ronde van het einde versnelde Cant op haar beurt. De wereldkampioene nam zo afstand van Van Loy. De Boer kreeg het gezelschap van Kaptheijns in de strijd voor de derde plaats. Sanne Cant kwam niet meer in de problemen en boekte zo haar eerste zege van het seizoen.



Cant: "Leuk om eerste cross te winnen"

"Dit is best een pittige cross. Zeker met de wind die hier op het parcours stond. Op het einde wou ik toch iets proberen en daarom heb ik hen de laatste twee ronden wel wat versmacht met mijn hoge tempo", begon Sanne Cant. "Die eerste cross is toch altijd een heel groot vraagteken. Je weet echt nooit waar je staat en daarom is het ook altijd leuk om die eerste cross meteen al winnend af te sluiten. Het was best nog warm om te rijden op deze snelle omloop. Ik hoop dat er nog wat beterschap komt naarmate het seizoen vordert. Ik vertrek dinsdag naar de Verenigde Staten. Het gevoel is alvast hetzelfde als vorig jaar maar ik hoop dat het er nu niet zo warm zal zijn en dat ik mijn goede conditie kan tonen. Ik rijd liever in koude temperaturen maar we zien wel. Aan het weer kan je nu eenmaal niet veel doen."



Van Loy: "Goed gevoel"

"Elke cross is lastig, ook deze. Ik ben blij dat ik er direct sta. Ik heb een goede zomer achter de rug en ben zeer tevreden met de twee crossen die ik al reed. Ik won er één en werd vandaag tweede na Sanne Cant. Dit geeft me een goed gevoel", aldus Van Loy. "Ik ben zeer blij met de afgelopen twee weken. Ik piek niet naar die of die wedstrijd. Laat me stellen dat wanneer ik win of heel goed presteer, ik daar naar gepiekt heb", knipoogde ze.