Wout van Aert schrapt EK veldrijden van zijn planning

Bewerkt door: XC

9/09/17 - 20u56 Bron: Belga

© photo news.

Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert heeft op zijn website bekendgemaakt welke crossen hij deze winter zal rijden. Met het oog op zijn eerste klassieke voorjaar op de weg, rijdt Van Aert een tiental veldritten minder dan hij de voorbije jaren deed. Het EK in Tabor is de belangrijkste wedstrijd die niet op zijn planning staat.

Van Aert rijdt komende winter 32 crossen, te beginnen aanstaande zondag in Eeklo (Brico cross). Het EK op 5 november in Tsjechië staat niet op de agenda, net als twee klassementscrossen. Op 9 december trekt de wereldkampioen niet naar Essen (DVV), op 17 februari verschijnt hij niet aan de start in Middelkerke (Superprestige). Een week later wil hij immers al sterk presteren in de Omloop Het Nieuwsblad.



"Ik plan drie rustperiodes: eentje begin november, waardoor ik helaas het Europees kampioenschap mis, één begin december en een laatste begin januari, in de aanloop naar het BK", aldus Van Aert. "Na het WK in Valkenburg neem ik vijf dagen vakantie, waarna ik mijn seizoen zal afsluiten met de wedstrijden in Lille en Hoogstraten (11 februari). Daarna gaat de focus op de weg om - zonder tegenslag - op 24 februari aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad te staan."



Ook Overijse (10 december) en Leuven (7 januari) staan niet op de kalender van de 22-jarige veldrijder.