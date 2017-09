Era-Circus wil strijden op verschillende fronten: "Benieuwd of Laurens Sweeck het de grote twee nog moeilijker kan maken"

Bewerkt door Glenn Van Snick

8/09/17 - 15u28 Bron: Belga

© Twitter ERA-Circus.

In de Ark in Antwerpen werd vanmiddag het team van sportief manager Marc Herremans en kopman Laurens Sweeck voorgesteld. Era-Circus wil net zoals vorig jaar regelmatig meestrijden voor het podium in de komende veldritwinter.

Laurens Sweeck wil komende winter "een beetje meer winnen" © photo news. Laurens Sweeck was vorig jaar samen met Kevin Pauwels en Toon Aerts vaak de man die eindigde op plek drie of vier na winnaars Mathieu van der Poel of Wout van Aert. "Ik hoop dat ik dit jaar iets meer mag winnen", aldus de kopman van Era-Circus. Sweeck won vorig seizoen twee wedstrijden: de cross in Neerpelt en in Hasselt. Voorts behaalde hij een rist ereplaatsen en pakte hij brons op het BK in Oostende. De renner van Era-Circus wil komend seizoen voortgaan op dat elan. "Ik wil graag een goede start nemen, een constant seizoen rijden, net zoals vorig jaar vaak op het podium eindigen en als het kan een beetje meer winnen", zei hij op de teampresentatie in Antwerpen. "Alleen besef ik dat het niet gemakkelijk zal zijn tegen de 'grote twee'."



Wout van Aert gaf gisteren aan bij zijn teampresentatie dat de kloof tussen hem en Van der Poel en de rest van het pak wellicht kleiner zal geworden zijn. "Dat hoop ik", aldus de kopman van Era-Circus, "maar of dat ook het geval is, weten we zodra de eerste crossen gereden worden. Het is moeilijk voorspellingen te doen en ik heb ook de indruk dat iedereen een goede zomer achter de rug heeft. Inclusief mezelf, maar wat wil dat zeggen met het oog op wat komt."



"Ik heb alleszins goed gewerkt, maar Wout en Mathieu blijven wel een klasse apart. Ik hoop dat ik een paar keer met hen kan wedijveren voor de zege. Ik wil gewoon een constant seizoen rijden, zo weinig mogelijk ziek worden en als ik een paar uitschieters heb, topdagen, dan hoop ik dat hen eens kan verslaan in een cross. Vorig seizoen kon ik diep in de finale een paar keer terugkomen op Mathieu en Wout, maar dan miste ik die paar procenten die ik nodig had om nog echt mee te doen tot op de streep. Misschien lukt me dat nu wel. Vorig jaar won ik twee wedstrijden waar zij niet aan de start stonden, liefst win ik er dit jaar ook één waar ze wel van de partij zijn. Dat geeft toch meer uitstraling aan de zege." © photo news.