Van Aert en Van der Poel kruisen zondag voor het eerst de degens in Eeklo

Bewerkt door: PL

8/09/17 - 12u37 Bron: Belga

© belga.

Zondag vat het nieuwe internationale veldritseizoen aan met de Brico Cross Eeklo, een zogeheten 'losse cross'. In het Meetjesland staan met Wout van Aert en Mathieu van der Poel meteen dé twee smaakmakers van het veldrijden tegenover elkaar.

In tegenstelling tot de GP Stad Eeklo wordt deze Brico Cross Eeklo nu op een nieuwe locatie georganiseerd. De start- en aankomstzone is gelegen in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan. Het parcours is ongeveer 2.500 meter lang, snel en toch gevarieerd met tal van natuurlijke en kunstmatige hindernissen op en rond de sportterreinen van de stad Eeklo. Over de zege zal wellicht beslist worden na een tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Vorig jaar moest de Nederlander door blessure het eerste gedeelte van het seizoen missen. Dat ligt nu compleet anders.



"Dat was één van mijn voornaamste doelen in aanloop naar dit seizoen, zonder blessures de zomer doorkomen. Dat is gelukt, al voelde het best raar aan om eens gewoon te kunnen trainen. Zonder pijn", zegt Van der Poel. "Ik wil een heel seizoen op hoog niveau rijden en zoveel mogelijk crossen winnen. Het is nog ver weg, maar uiteraard kijk ik uit naar het WK in Valkenburg. Maar we beginnen eerst met Eeklo."



Wout van Aert kan voor de derde opeenvolgende keer de eindzege in Eeklo binnenhalen. "Ik kijk alvast uit naar het nieuwe seizoen", geeft Van Aert mee. "Ik heb een goede zomer achter de rug, maar het is toch altijd afwachten naar wat het geeft in het veld. De kans is groot dat Mathieu van der Poel en ikzelf het hele seizoen domineren, maar ik vind de kloof met de andere crossers zoals Toon Aerts, Laurens Sweeck en Gianni Vermeersch ondertussen toch wat kleiner geworden. Ik start elke wedstrijd met ambitie. Ik wil telkens winnen, maar weet ondertussen wel al dat dit me niet steeds gaat lukken."