Wout van Aert: "Vorig jaar reed ik 42 crossen, dat zullen er komend seizoen zo'n 30 worden"

Bewerkt door: XC

7/09/17 - 13u12 Bron: Belga

© belga.

Wereldkampioen Wout van Aert kijkt uit naar het nieuwe veldritseizoen. Hij won de voorbije zomercampagne met de GP Cerami en de Bruges Cycling Classic enkele mooie wegwedstrijden en verzamelde ereplaatsen in de Schaal Schels en Dwars door het Hageland, maar nu wacht de winter in het veld waar hij zijn regenboogtrui wil tonen.

Van Aert kroonde zich vorig seizoen voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldkampioen bij de profs, pakte de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee en in de Wereldbeker en werd ook Belgisch kampioen. Indrukwekkend, net zoals het seizoen voordien toen hij de Grand Slam pakte (ook nog eindwinst in de Superprestige). Van Aert boekt veel successen in het veldrijden, maar de renner uit Lille droomt ook van glorie op de weg en dus schrapt hij dit jaar in zijn crossprogramma. "Vorig jaar reed ik 42 crossen en dat zal nu tot zo'n 30 wedstrijden ingekort worden", meent hij. "Welke crossen dat allemaal zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Met enkele organisatoren moet nog afgesproken worden."



In principe rijdt hij alle klassementscrossen, het BK en WK en dan wat losse crossen. Te beginnen met de wedstrijd in Eeklo komende zondag. "Ik kijk ernaar uit", zegt hij. "Ik heb vertrouwen. Ik heb een goede zomer achter de rug, maar het is toch altijd uitkijken naar die eerste wedstrijd in het veld. Ja, Mathieu en ik zullen wellicht weer domineren. Maar ik verwacht dat de kloof met de andere crossers zoals Laurens Sweeck, Toon Aerts en Gianni Vermeersch minder groot zal zijn."



"Verwacht mooie strijd tussen Van der Poel en mij"

"Ik mag zeker niet verwachten dat ik elk jaar een paar eindklassementen en truien zal winnen", gaat hij verder. "Dat lukte me de voorbije twee jaar, maar evident is het niet. Ik start elke wedstrijd met ambitie, telkens om te winnen, maar dat gaat me niet elke cross lukken. Mathieu heeft nu een goede zomer achter de rug, vrij van blessures, en zal er van bij de start van het seizoen staan. Maar hij gaat niet opeens vijf kilometer per uur sneller rijden. Het zal een mooie strijd worden tussen ons, maar ik verwacht dus ook tegenstand van de anderen."



"Ik hoop ook goed uit de winter te komen", vervolgt hij. "Vorig jaar was het snakken naar het eind, was ik echt al tegen het WK moe, mede ook door die knieproblemen. Nu hoop ik gewoon op het WK wat frisser aan de start te verschijnen en ook daarna een goede campagne op de weg te rijden in het voorjaar."



Hoe dat klassieke voorjaar eruit zal zien is nog niet helemaal duidelijk. "Ja, ik wil veel Vlaamse klassiekers en graag ook Parijs-Roubaix rijden. Maar voor die laatste wedstrijd volgt nog wel wat lobbywerk van het ploegmanagement, want een uitnodiging krijgen wordt niet evident. Nu goed, dat is nog ver. Eerst wacht de winter in het veld. Mijn knieproblemen zijn ook van de baan intussen. Daardoor werd mijn veldritseizoen wat vroeger ingekort en moest ik nog tot in mei twee à drie keer per week naar de kinesist om oefeningen te doen en die spier rond de knie sterker te maken. Het zal altijd een aandachtspunt blijven, maar nu zijn de problemen van de baan en hopelijk blijft dat ook het geval de komende winter."