Niels Albert met spoed geopereerd aan het hart

7/09/17 - 11u49 Bron: Belga

© Rv.

Niels Albert (Crelan-Charles) zal er als ploegleider van Crelan-Charles niet bij zijn in de Amerikaanse crossen. De oud-renner, die vroegtijdig zijn carrière beëindigde door hartritmestoornissen, kampte het voorbije weekend met problemen aan het hart en werd dinsdag met spoed geopereerd in een Brugs ziekenhuis. "Ik zal helaas de start van het crossseizoen niet meemaken in Amerika", zei hij op een persmoment van het team.

"De voorbije dagen was het even schrikken op vakantie toen mijn hart een paar keer oversloeg. Ik ben dinsdag met spoed geopereerd in een Brugs ziekenhuis en er werd een defibrillator ingeplant. Dat is nu voor mezelf en mijn entourage een hele geruststelling. Nu kan mijn vriendin zorgeloos in slaap vallen naast mij", vertelde hij nog met een kwinkslag.



Door die operatie is Albert niet van de partij in de crossen in Iowa en Waterloo, twee Wereldbekerwedstrijden. Hij blijft in België. Veel meer wilde de oud-renner niet kwijt over de operatie. "Het is jammer dat ik de crossen mis in Amerika, maar dat nieuws is nu achter ons. Iedereen is gerust. Vanaf nu moet de focus weer volledig op de cross liggen."



Gedwongen afscheid

Albert moest in 2014 op 28-jarige leeftijd onverwacht stoppen met crossen door hartproblemen. "Ik heb hartritmestoornissen die fataal kunnen zijn", vertelde de tweevoudige wereldkampioen toen aan de verzamelde pers. "Bij een routinecontrole zijn hartritmestoornissen vastgesteld en uit verder onderzoek is gebleken dat die afwijking bij een extreme inspanning fataal kan zijn, met een hartstilstand tot gevolg. Afscheid nemen van mijn leven als topsporter was het enige advies dat ik kon krijgen, aangezien er voor mijn probleem geen oplossing voorhanden is", zei Albert.



Het plotse afscheid kwam aan als een mokerslag. Albert belandde in een diep dal, maar vond de levensvreugde terug na een nieuwe relatie én een sportieve uitdaging. Hij ontfermde zich namelijk over talent Wout van Aert. De hartproblemen bleven hem wel achtervolgen, met de noodzakelijke operatie van dinsdag tot gevolg.