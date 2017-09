Klaas Vantornout begint aan laatste veldritwinter "Ik wil graag in schoonheid eindigen"

Bewerkt door Glenn Van Snick

Klaas Vantornhout is nog één seizoen veldrijder. De man van Marlux-Napoleon Games kondigde op de teampresentatie aan dat hij er na het komend veldritseizoen een punt achter zet. Ook teammanager Jurgen Mettepenningen nam het woord en gaf aan met Kevin Pauwels aanvallender te zullen koersen.

© photo news. Klaas Vantornout, wiens toekomst bij Marlux-Napoleon Games eind vorig seizoen al even aan een zijden draadje hing, zo vertelde hij op uitreiking van de Superprestige, is nog een één jaar veldrijder. Alles werd toen al na enkele dagen weer bijgelegd met de teammanager. Nu hoopt de tweevoudige Belgische kampioen in schoonheid afscheid te nemen van het veld. "De testen van Klaas tonen aan dat hij beter is dan vorig seizoen", weet manager Mettepenningen. "Ik verwacht dat hij mooie resultaten zal rijden en hij een waardig afscheid kan krijgen."



Zelf wil Vantornout de komende zes maanden vooral nog genieten van zijn tijd in het veld. "Ik heb er heel hard voor gewerkt de voorbije zomer", zegt hij, "net zoals ik dat de andere jaren heb gedaan. Ik heb de dingen nooit cadeau gekregen, heb er altijd hard voor moeten knokken en dat was nu niet anders. Ik kijk uit naar de start van mijn laatste winter. Het was een moeilijke beslissing om de knoop door te hakken en er mee te stoppen. Ik heb lang getwijfeld, maar het is de juiste keuze. Ik heb het maximum uit mijn carrière gehaald en ben heel tevreden met wat ik getoond heb de voorbije jaren." Lees ook Sven Nys rekent op kopmannen: "Toon en Lars zijn toppers die zullen meestrijden voor de zeges" .@KlaasVantornout is starting his goodbye season! Klaas will retire after Oostmalle ¿¿ Good luck ¿¿¿¿ pic.twitter.com/q5MS8j0x0l — Marlux-NapoleonGames (@MAR_NAPG_CT)

Niet neerleggen bij suprematie Van der Poel en Van Aert © photo news. Marlux Napoleon Games onderging vorig jaar - net zoals vele andere ploegen - de dominantie van de Grote Twee in het veld: Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Vooraf wilden we meer wedstrijden winnen", blikte teammanager Jurgen Mettepenningen nog even terug, "maar al in november hebben we de ambitie bijgesteld. Wout en Mathieu zijn twee fenonemen. Het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal moeilijk om week na week strijd te leveren tegen hen en dan niet te winnen. Daarom hebben we al snel de ambities gewijzigd naar meer podiumplaatsen en dat was een goede zaak."



"Ik ben tevreden over vorig jaar", zei Mettepenningen nog. "We hebben 30 podiumplaatsen behaald in tv-crossen en ik kan u verzekeren, dan haal je als sponsor een hoog rendement. Dat weten ook onze partners. Dit jaar vechten we opnieuw tegen die twee grote namen en we gaan het geweer van schouder veranderen als team. Meer offensief koersen."



Pauwels hield in de crossen vaak een defensieve houding aan, wachten wachten wachten en op het eind sloeg de renner uit Kalmthout dan toe om nog een derde plaats uit de brand te slepen. "Kijk, in de eerste plaats gaan we ons niet nu al, in september, neerleggen bij de suprematie van die Grote Twee", meent de manager. "Maar je kan niet ontkennen dat zij het meeste crossen gaan winnen. Al ben ik ervan overtuigd dat Kevin in staat moet zijn om hen eens te kloppen en we gaan hem echt motiveren om dat te doen. We moeten als team meer aanvallen, minder in het defensief rijden en onze stijl veranderen. Ik heb liever dat we aanvallen, ons tonen, strijd leveren dan dat we in de laatste rechte lijn rijden naar een derde, vierde of vijfde plek. We moeten het proberen, want ik weet dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn. Ik heb daarover met Kevin een goed gesprek gehad, hij moet meer in de aanval gaan. Hij kan hen pijn doen, daar ben ik van overtuigd en dat moeten we meer zien in de cross."





Kevin Pauwels: "Ja, ik ga aanvallen" Kevin Pauwels wist vorig jaar geen enkele wedstrijd te winnen. Wel boekte hij 15 tweede of derde plaatsen. Jurgen Mettepenningen ziet zijn 33-jarige kopman komend seizoen liever wat aanvallender koersen. "De aanval is de beste verdediging", stelt de manager."Elke renner is een topsporter, een winnaar, en dan start je niet graag in het veld of aan een wedstrijd met het idee dat je toch derde zal worden", sprak sportief coördinator Mario De Clercq over de voorbije winter van Kevin Pauwels. "Dan moet je veel op die jongens inpraten. Nu starten we een nieuwe winter en uiteraard, die grote twee zijn er opnieuw, maar we gaan het anders aanpakken. We moeten anders koersen, meer aanvallen. Dat is het devies van onze manager en dat willen we ook volgen."



"Ik heb Kevin de voorbije weken aan het werk gezien, hij rijdt momenteel op een zeer hoog niveau", aldus ploegleider Danny De Bie. "Kevin twijfelt soms aan zichzelf, hij moet meer geloven in zijn eigen kunnen en dan kan hij ver geraken. Natuurlijk, hij is niet meer van de jongste en in die snelle crossen is positionering ook van belang en moet je durven na de start. Hij moet wat knokken dan, maar hopelijk komen er ook andere, zwaardere crossen, meer dan de voorbije twee winters. Nu goed: hij weet dat hij nu moet aanvallen en we hopen dat meer van hem te zien."



"Ik heb vorig jaar geen enkele wedstrijd gewonnen", aldus Kevin, "ik wil dat komend seizoen graag anders zien. Ik weet dat ik moet aanvallen, maar dat zal niet altijd simpel zijn. Als ik kan, ga ik het proberen.