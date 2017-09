DMM

video Komend weekend duiken de veldrijders opnieuw de wei in. Van Aert, Van der Poel en co troepen zaterdag samen in Eeklo voor een hernieuwde versie van de plaatselijke Brico Cross. Niemand minder dan Roger De Vlaeminck, wereldkampioen veldrijden in 1975, verkende al eens het parcours. "Dit parcours gaat bij velen in de beentjes kruipen," aldus de peter van het evenement.