Van der Poel start zorgeloos aan nieuwe veldritseizoen, Cant wil regenboogtrui tonen

YP

4/09/17 - 16u30 Bron: Belga

© belga.

Mathieu van der Poel kan na twee moeilijke jaren zorgeloos aan het nieuwe seizoen starten in het veld. De knieproblemen zijn van de baan, de Nederlander had de perfecte voorbereiding. "Ik kijk echt uit naar de start van het seizoen", zei hij op de persvoorstelling van zijn team.

De voorbije zomer nam Van der Poel deel aan enkele Wereldbekers in het mountainbiken en eindigde hij zelfs één keer als tweede, na de ongenaakbare Nino Schürter. Voorts werd hij vierde op het WK marathon. "De voorbije maanden verliep niet alles helemaal gepland", legde hij uit, "ik werd opeens achtste in de Wereldbeker in Nove Mesto en wilde daarna nog enkele andere wedstrijden rijden om te zien wat ik waard was. Dat ging allemaal beter dan gepland en ik heb echt een heel hoog niveau gehaald. Volgend jaar zal er meer een uitgekiende planning achter dat mountainbiken zitten. Wellicht rijd ik alle Wereldbekers, althans toch die in Europa. Ik zou echt heel graag eens een Wereldbeker willen winnen. Nu goed, Tokio 2020 spookt echt wel door mijn hoofd. Ik wil graag naar die Olympische Spelen en dat zal eenvoudiger zijn in het mountainbike dan op de weg. Ik geloof er ook in dat ik er een mooi resultaat kan neerzetten. Dus dat gaat door mijn hoofd, maar eerst nog het veldrijden." De voorbije twee zomers sukkelde Van der Poel met de knie en ging hij later van start in het seizoen. Nu beleefde hij een perfecte zomer. "Ik heb een perfecte basis en denk dat ik wel weer een tikkeltje sterker ben geworden", zei hij. "Ik kijk echt uit naar de start en wil gewoon zo veel mogelijk winnen. Vorig jaar had ik ook het meeste crossen op mijn palmares, alleen ontbrak de kers op de taart en greep ik naast de regenboogtrui. Dat is wel even blijven hangen, maar dat ligt nu achter ons. Ik denk dat het opnieuw tussen Wout en mij zal gaan in de cross, met af en toe enkele uitschieters van anderen. Wout zal misschien wat minder crossen met het oog op zijn voorjaar, maar in de klassementscrossen zal hij er wel staan. Dus ik verwacht me aan mooie wedstrijden. Zelf rijd ik enorm veel crossen, dit wordt mijn druktste veldritwinter ooit. Maar dat mag, ik cross graag." Van der Poel was vorig jaar goed voor 22 zeges en hij hoopt net als de voorbije jaren wekelijks mee te doen voor winst. "Ik wil een heel seizoen op een hoog niveau rijden en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En het is nog ver weg, maar uiteraard is het wereldkampioenschap in eigen land (Valkenburg, red.) iets waar ik hard naar uitkijk", aldus Van der Poel, die ook blij is met de komst van Tom Meeusen in het team. "Tom is zowel op als naast de fiets een aanwinst. Het was een plezante zomer met hem erbij. In de snelle, tactische crossen is het voor mij heel leuk om iemand als Tom erbij te hebben."

Sanne Cant wil regenboogtrui tonen in het veld

Sanne Cant kroonde zich in het Luxemburgse Bieles voor het eerst in haar carrière tot wereldkampioene in het veld. "Ik heb nu die trui beet, dat is al een hele opluchting. Uiteraard, er mogen er altijd nog een paar bij", lachte ze, "maar deze heb ik alvast te pakken en ik wil die komende winter zoveel mogelijk tonen." Sanne Cant heeft een uitstekende zomer achter de rug, zo maakte ze begin augustus nog deel uit van de Belgische selectie voor het EK wielrennen op de weg in Herning en bouwde ze sindsdien verder voort met het oog op de winter. "Ik heb een prima zomer in de benen. Het is moeilijk in te schatten, maar ik denk dat ik verder sta dan vorig jaar", aldus de wereldkampioene. "Vorig jaar begon ik wat aarzelend door omstandigheden, maar sinds Gieten stond ik er helemaal."



De voorbije jaren boekte Cant om en bij de twintig zeges. De wereldtitel in Luxemburg was vorig seizoen de kers op de taart. "Winnen wordt ieder jaar moeilijker aangezien de top breder wordt. Het is moeilijk om in te schatten wie me voornamelijk zal bestoken omdat wij crossers elkaar niet vaak zien tijdens de zomer. Ik weet niet hoe sterk Sophie de Boer is of Thalita de Jong is of welke progressie Laura Verdonschot heeft gemaakt. Daarom kijk ik uit naar de start zondag in Eeklo, dan weet je meteen wat iedereen waard is. Zelf wil ik iedere cross scoren en een evenaring van het voorbije seizoen zou uiteraard geweldig zijn", vertelt Cant die voor het eerst de nieuwe winter mag starten in de regenboogtrui. "Die trui geeft mij tonnen motivatie. Het seizoen starten als wereldkampioene, met al dat aangepast regenboogmateriaal, is speciaal, maar extra druk voel ik niet. Integendeel, ik heb nu die trui te pakken, na jarenlang knokken en dat betekent heel wat. En ook over prijzengeld hoef ik me geen druk te maken (na het WK was er een akkefietje over prijzengeld met een veldritorganisator, nvdr). De onderhandelingen liepen goed en ik word beter vergoed. Daar ben ik blij om."