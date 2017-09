Sven Nys rekent op kopmannen: "Toon en Lars zijn toppers die zullen meestrijden voor de zeges"

DMM

Op de Balenberg in Baal stelde Telenet-Fidea deze namiddag zijn renners voor aan pers en publiek. Met zeven profs, onder wie Toon Aerts en Lars van der Haar, is de ploeg van Sven Nys sterk in de breedte. "Toon en Lars zijn toppers die zullen meestrijden voor de zeges", maakt manager Nys zich sterk.

© belga. De voorstelling begon met goed nieuws: zowel Telenet als Fidea hebben hun contract verlengd tot en met 2020. "Dat biedt ons de mogelijkheid om vooruit te kijken", aldus Nys. "We kunnen blijven bouwen met twee trouwe partners. De aandacht voor #SafeCycling, fietsen veiliger maken, en cyclocross verjongen, aantrekkelijker maken voor het jonge publiek, zijn daarbij belangrijke objectieven."



En dan is er ook het sportieve luik. Met Mathieu van der Poel en Wout van Aert heersten vorig jaar twee toppers in het veld. Toon Aerts was de enige die erin slaagde om een grote prijs te ontfutselen van die twee youngsters. Hij kroonde zich tot Europees kampioen en won ook nog eens op de Balenberg op 1 januari. Lars van der Haar won de wereldbeker in Hoogerheide. Voor het overige verdeelden de grote twee bijna alle prijzen.



"Ik ben heel tevreden over het vorige seizoen", zegt Nys. "Ook al zaten we toen met twee dominante renners in het veld, toch wonnen we een wereldbekermanche, werden we Europees kampioen en was er de zege in Baal. Nu komt er een nieuw seizoen en ik verwacht veel van mijn renners. We hebben de voorbije maanden het zomerprogramma selectief samengesteld voor onze jongens en een paar fantastische stages afgewerkt. We hebben rustig opgebouwd en ik merk dat iedereen een stap vooruit gezet heeft. Wat ook belangrijk is, is dat er een goede teamgeest heerst. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel en dat kan alleen maar bijdragen aan de resultaten. We moeten zeker een paar keer de anderen het vuur aan de schenen kunnen leggen."



De kern:

* Mannen elite: Lars van der Haar, Toon Aerts, Corné van Kessel, Daan Soete, Quinten Hermans, Nicolas Cleppe en Jim Aernouts



* Vrouwen: Ellen Van Loy en Fleur Nagengast



Toon Aerts: "Ik zou meteen tekenen voor een seizoen als het vorige" Toon Aerts kroonde zich vorig seizoen tot Europees kampioen, won de GP Sven Nys en ook de Jaarmarktcross in Niel. Midden januari brak hij zijn schouderblad en sleutelbeen bij een val in de wereldbeker in Fiuggi. Zijn seizoen was zo voortijdig voorbij. Meer dan ooit is de kopman van de Telenet Fidea Lions hongerig naar het nieuwe veldritseizoen. Aerts beseft dat hem komende winter geen gemakkelijke opdracht wacht. "Ik zou meteen tekenen voor een seizoen zoals vorig jaar", vertelde hij op de ploegpresentatie in Baal. "Het was een schitterend jaar en ik besef dat het moeilijk zal zijn om te bevestigen. Toch is dat mijn ambitie: tonen dat vorig jaar geen toeval was. Ik wil ook dit seizoen scoren."



Al beseft hij dat dat niet evident wordt tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Met hen erbij is een derde plaats al bijna even veel waard als een overwinning. Tegen hen valt weinig te beginnen. Zij zijn enorm sterk. Ik ben ambitieus en wil graag winnen, maar Van der Poel en Van Aert steken er met kop en schouders bovenuit. Natuurlijk wil ik net zoals vorig seizoen een paar keer winnen, hen het vuur aan de schenen leggen. Ik denk dat ik wel een paar kansen zal krijgen, maar die zullen niet dik gezaaid zijn. Als ze er zijn, moet ik ze dus grijpen. Al zullen andere jongens zoals Kevin Pauwels, Laurens Sweeck dat ook willen doen." © photo news.