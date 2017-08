Gianni Vermeersch verlengt contract bij Steylaerts-Verona

Door: redactie

Veldrijder Gianni Vermeersch heeft zijn contract bij wielerploeg Steylaerts-Verona tot maart 2019 verlengd.

"Ik voel me heel erg goed in deze ploeg", zegt Vermeersch. "Lang hebben de onderhandelingen dan ook niet geduurd. Op stage in april werd al duidelijk dat ik mijn contract kon en zou verlengen. Dat ik zoveel vertrouwen krijg, is een heel aangenaam gevoel. Op die manier kan ik mij in mentaal optimale omstandigheden voorbereiden op het nieuwe veldritseizoen."



Het wegseizoen werkte Vermeersch af bij Beobank-Corendon. Zo was hij begin vorige maand nog de beste in de Slag om Nord, een wielerwedstrijd in Nederland die deels op onverharde wegen wordt afgewerkt. "Een regeling waar alle partijen baat bij hebben", zegt hij. "Het wegseizoen is nog niet voorbij, maar ik denk dat ik kan terugblikken op één van mijn beste passages ooit op de weg. Van rittenkoersen zoals Boucles de la Mayenne en Tour Alsace word je een betere renner. En daar hoop ik in de winter de vruchten van te plukken. Mijn doel? Van september tot en met februari meedoen voor de top vijf."