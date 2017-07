Zelfs Sven Nys kijkt zijn ogen uit wanneer zoonlief Thibau trukendoos bovenhaalt in de tuin

TL

15/07/17 - 15u37

© rv.

video Sven Nys is weer thuis na zijn avontuur als cocommentator in de Tour voor Radio 1. De ex-veldrijder kan zo opnieuw tijd doorbrengen met zoonlief Thibau en die wist zijn vader meteen te imponeren met zijn kunstjes op de fiets. Nys junior trok in de tuin een wheelie en liet daarbij prompt zijn voorwiel uit zijn mountainbike glippen. "Het draait allemaal om het evenwicht", schreef de 'Kannibaal van Baal' als bijschrift bij het filmpje. Maar iets zegt ons dat het vaderhart van Nys toch even sneller begon te slaan bij het zien van het kunstje van zijn zoon.