Van der Poel gaat Boonen achterna: "Alles rond auto's boeit mij"

Door: redactie

15/07/17 - 07u00

video Vlak voor Mathieu van der Poel (22) zich volop toelegt op de voorbereiding van het nieuwe veldritseizoen zag hij een jongensdroom in vervulling gaan. Met een Porsche GT 3 RS scheurde de Nederlander over het asfalt op het circuit van Zolder. En uw krant reed mee. "Misschien ga ik Boonen wel achterna."

Met veel plezier ruilt Van der Poel de gidon voor het racestuur. Een jongensdroom, want naast de fiets zijn snelle auto's de tweede liefde voor 'VDP'. Wielrenners en die kick voor snelheid, toeval kan het niet meer zijn.



"Ja het is gek, er zijn heel veel wielrenners met een passie voor autosport", zegt hij. "Tom Boonen is zeker niet de enige. Bij mij zit dat er van jongs af aan in. Als klein manneke kwamen er bij ons vaak vrienden op bezoek die een sportieve auto hadden en dan reed ik mee. Zo is dat gegroeid en die passie is enkel nog groter geworden."



"Zelf heb ik thuis een oranje BMW 1-reeks Coupé staan, echt een heel speelse auto. Maar het is niet enkel het rijden zelf, ook alles rond die auto's boeit mij. Dat stuur in je handen voelen, het optrekken, het geluid van een ronkende motor. Eigenlijk alles wat je niet hebt bij het fietsen, want als het goed is vind je in de cyclocross toch geen motor terug", knipoogt hij.