Sven Vanthourenhout volgt De Bie op als bondscoach in het veldrijden

Door: redactie

4/07/17 - 12u04 Bron: Belga

© belga.

Sven Vanthourenhout (36) volgt Rudy De Bie (61) op als nationale bondscoach van de veldrijders. Vanthourenhout komt over van Telenet Fidea Lions, het team waar hij als ploegleider aan de slag was. De Bie zal zich toeleggen op de uitwerking van de algemene jeugdopleiding bij Cycling Vlaanderen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) vandaag bekendgemaakt.

Nys: "Dit is een unieke kans voor Sven"

Telenet Fidea Lions zal het dus vanaf 1 augustus met een ploegleider minder doen na het vertrek van Sven Vanthourenhout. "Telenet Fidea Lions is ervan overtuigd dat Sven de ideale man is op de positie van bondscoach. Hij heeft zich in zijn eerste jaar als coach binnen de ploeg al meteen bewezen en zowel hijzelf als zijn werk wordt door iedereen enorm geapprecieerd", staat te lezen op de website van de ploeg.



Vanthourenhout zal het zomerprogramma van de Telenet Fidea Lions nog mee afwerken en stapt op 1 augustus over naar de KBWB. Voorlopig doet Telenet Fidea Lions het met alleen Kris Wouters als ploegleider. Het team heeft immers geen junioren meer in de rangen en is dus sowieso met 13 renners wat beperkter in omvang dan de voorbije seizoenen.



Voor sportief manager Sven Nys vertrekt er niet alleen een ploegleider, maar ook een goede vriend. "Dit is een unieke kans voor Sven en ik vind dat hij die met beide handen moet grijpen", stelt hij. "Het is het bewijs dat hij al heel goed bezig was. We zullen hem zeker missen, maar anderzijds hebben we bij het team een bekwame staf en met Kris een heel goede ploegleider. De aanloop naar het seizoen is al erg goed geweest en we gaan verder in de richting waar we naartoe willen. Sven zal ongetwijfeld met evenveel inzet en gedrevenheid zijn nieuwe job uitvoeren. Ikzelf en het hele team wensen hem alle succes toe."



Vanthourenhout zelf reageerde ook kort op de ploegwebsite. "Het is deels met pijn in het hart dat ik afscheid moet nemen van deze fantastische ploeg", aldus de kersverse bondscoach. "Het is een job die ik dag in, dag uit met heel wat passie en enthousiasme heb gedaan. Een job die, mede dankzij de ploeg, eigenlijk nooit echt als werken heeft aangevoeld. Ik ben dan ook blij en dankbaar voor de kansen die ik binnen de ploeg heb gekregen. Maar ondanks dat ik het enorm zal missen, is het voor mij een hele eer om als bondscoach aan de slag te kunnen. Een kans die ik niet kan weigeren."