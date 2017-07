Sven Vanthourenhout vervangt Rudy De Bie: "Had me een ander afscheid voorgesteld als bondscoach"

Door: redactie

Sven Vanthourenhout (36) volgt Rudy De Bie (61) op als nationale bondscoach van de veldrijders. Vanthourenhout komt over van Telenet Fidea Lions, het team waar hij als ploegleider aan de slag was. De Bie zal zich toeleggen op de uitwerking van de algemene jeugdopleiding bij Cycling Vlaanderen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) vandaag bekendgemaakt.

Vanthourenhout, goed bevriend met Sven Nys, gaat vanaf 1 augustus aan de slag bij Belgian Cycling. De aanwerving van de West-Vlaming kadert in "de modernisering van de technische staf van Belgian Cycling", klinkt het.



Rudy De Bie volgde na het het WK van 2002 in Zolder de betreurde Erik De Vlaeminck op als bondscoach van de veldrijders. Onder zijn leiding behaalden de Belgen talloze WK-medailles en ontbolsterden onder anderen Bart Wellens, Sven Nys, Niels Albert, Wout van Aert en Sanne Cant.



"De Bie stond vijftien jaar met veel succes aan het hoofd van de nationale ploeg, en is nu toe aan een nieuwe uitdaging", zo luidt het persbericht van de KBWB. "Cycling Vlaanderen hervormt de opleiding van de jeugd, en Rudy De Bie is op basis van zijn ruime ervaring de geknipte man om dat project in juiste banen te leiden. Het initiatief van Cycling Vlaanderen breekt met een jarenlange traditie en wil de jeugd een moderne, aantrekkelijke voorbereiding op het fietsen bieden. De verwezenlijking van dit project en de tijd die dat zal vergen, maakt het voor Rudy De Bie onmogelijk om die taak te combineren met zijn werkzaamheden als bondscoach van de veldrijders." Lees ook

Sven Vanthourenhout © belga.

De Bie: "Totale verrassing" Voor Rudy De Bie kwam zijn afscheid als bondscoach als een verrassing. "Vanmorgen werd ik gecontacteerd door Frank Glorieux van Cycling Vlaanderen", doet hij zijn verhaal. "Hij vroeg me of ik bij hem kon komen in het kantoor in Gent. Daar kreeg ik te horen dat ik niet langer bondscoach was, maar een nieuwe functie kreeg bij Cycling Vlaanderen. Dat was voor mij uiteraard een vrij abrupte mededeling", zegt hij voorzichtig. "Dit komt als een totale verrassing en ik had de voorbije weken of maanden geen signalen in die richting ontvangen. Ik blijf dus aan het werk, maar niet meer als bondscoach."



De Bie benadrukt dat hij niet met modder wil gooien en niemand iets verwijt, maar de ontgoocheling bij de bondscoach was toch groot. "Het is een beetje raar dat ik het pas vanmorgen met zo'n abrupte mededeling te horen kreeg. Het was ook mijn keuze niet en ik had me mijn afscheid bij de nationale ploeg op een iets andere manier voorgesteld, dus natuurlijk ben ik teleurgesteld. Dit is nu allemaal snel en abrupt verlopen. Het is mooi dat ik een nieuwe functie krijg en ik heb altijd graag met de jeugd gewerkt, ik deed dat ook in het veldrijden als nationale coach en nu zal ik dat nog meer doen. Het wielrennen in het algemeen bij de jeugd promoten en hen aan het fietsen brengen, dat is toch van belang. Het jeugdwielrennen is toch de basis van het wielrennen en met mijn ervaring kan ik de werking van Cycling Vlaanderen mee op de kaart zetten."