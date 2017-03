Sven Nys vertelt in geuren en kleuren hoe hij uitgroeide tot gevreesde 'Kannibaal van Baal': "Ik voelde mij gepakt"

Door: Glenn Bogaert

Vorig jaar nam hij in het Sportpaleis op indrukwekkende wijze afscheid van zijn geliefde veldritsport en zijn immense schare fans, maar van verveling of een zwart gat is er bij Sven Nys anno 2017 absoluut geen sprake. Als sportief manager van de Telenet Fidea Lions en (inter)nationale ambassadeur van de veldritsport is de 'Kannibaal van Baal' nog steeds alomtegenwoordig. Maar hoe kwam de 40-jarige populaire veelwinnaar eigenlijk aan die bijnaam? Dat vertelt Nys in geuren en kleuren aan Geert De Vlieger in 'Hoogvliegers'.

"Ze hebben mij die naam gegeven. Die is eigenlijk ontstaan toen ik op een bepaald moment bijna alles won wat er te winnen viel. Ik liet dan ook niets liggen en gaf ook geen cadeautjes. En die bijnaam is uiteindelijk gebleven. Ben ik daar fier op? Ik vind het wel fijn dat mensen mij vernoemen naar iets wat wel aangenaam was, iets wat positief was. Ik denk daar eigenlijk zelf niet over na. Ik heb gewoon geprobeerd om mijzelf te zijn. Ik had mij voorgenomen om er mijn hele carrière alles voor te doen. Zodanig dat ik tegen het einde mijzelf niks kon verwijten. Zoals ik het nu zie, zou ik iedere dag uit mijn actieve carrière op dezelfde manier opnieuw invullen. Dan ben je een gelukkige mens hé!"



Belgen draaien Nys een loer

De veldrit in het Nederlandse Pijnacker in het seizoen 2003-2004 betekende een kantelpunt in de carrière van Sven Nys. Het was daar dat het zaadje voor de geboorte van de 'Kannibaal van Baal' werd geplant. De crosser van Rabobank stond in die periode in de schaduw van een superieure Bart Wellens, maar kon dat seizoen wel nog de Wereldbeker winnen. Ware het niet dat enkele landgenoten Nys in het vermaledijde Pijnacker stokken in de wielen staken door hem aan de streep belangrijke punten af te snoepen. "Ik voelde mij teleurgesteld en gepakt. Ik heb altijd, voor die tijd, het gevoel gehad van: je moet anderen ook iets gunnen en dan gaan ze mij ook iets gunnen als het erop aankomt."



"Nu gaan ze wat meemaken"

Sven Nys kwam echter bedrogen uit: "In topsport is het keihard. Het is ieder voor zich. Op dat moment heb ik voor mijzelf de knop omgedraaid en gezegd van: nu gaan ze wat meemaken. Het seizoen erop ben ik wereldkampioen geworden en heb ik alle klassementen gewonnen die er te winnen vielen. Toen ben ik, als sporter, mischien wel voor een stukje 'kannibaal' geworden. Soms moet je eerst eens met jouw hoofd tegen de muur lopen vooraleer je dat beseft. Mijn concurrenten hebben het zelf gezocht", lacht Sven Nys.