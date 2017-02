Pesten op het werk? Ook veldrijders hebben er last van: "Komen mensen naar de cross die niet bij hun volle verstand zijn"

Door: Glenn Bogaert

Wielrenners en veldrijders zijn erg toegankelijk en bereikbaar voor de fans, de afstand is letterlijk en figuurlijk erg klein. Maar dat heeft natuurlijk ook nadelen want de protagonisten die het publiek entertainen, worden ook al eens negatief bejegend. Bijvoorbeeld door zatte fans of bezoekers die het niet zo goed menen met de wielerhelden van deze wereld.



Mathieu van der Poel kan erover meespreken, dat vertelde hij gisteren in 'De Ideale Wereld: "Er wordt wel wat geroepen op elkaar, maar is dat pesten? Wat de supporters soms doen, is misschien wel een vorm van pesten. Maar de mensen die dat doen zijn niet bij hun volle verstand, denk ik. Zo bekijk ik dat dan. Elke cross staat er wel een groepje mensen dat iets naar mij moet roepen. Met bier gooien, dat gebeurt niet zo heel vaak eigenlijk. Maar roepen dat doen ze wel bijna elke cross."



Hoe reageert de Nederlandse concurrent van Wout van Aert daar dan op? "Ik probeer altijd met de pedalen te antwoorden. Dat is natuurlijk cliché, maar met winnen daar kloot je die mensen uiteindelijk het hardste mee. Dan juich ik bijvoorbeeld iets harder als ik over de streep bol of knipoog ik eens naar hen." Bekijk HIER de volledige aflevering met Mathieu van der Poel als centrale gast!