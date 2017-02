Wout van Aert op Cyclocross Masters nog één keer voor Van der Poel

Door: redactie

22/02/17

Wout van Aert (Crelan-Charles) heeft de Cyclocrossmasters in het West-Vlaamse Waregem gewonnen. De 22-jarige Antwerpenaar bleef in een sprint de Nederlander Mathieu van der Poel en Kevin Pauwels voor. Bij de vrouwen elite kaapte de Nederlandse Sophie de Boer (Breepark) de zege weg, voor de neus van Ellen Van Loy en Laura Verdonschot.

Onder karige publieke belangstelling - de gure weersomstandigheden waarschijnlijk - verzamelde de internationale veldrittop nog eens. Plaats van gebeuren was het dorpsplein van Waregem. Daar nam wereldkampioen Van Aert het hele pak meteen op sleeptouw. De koppositie werd de volgende ronde overgenomen door de Duitser Philipp Walsleben. Daarna mocht Jan Denuwelaere even aan de leiding rijden. Met nog drie ronden voor de boeg vonden Nicolas Cleppe en Eli Iserbyt hun moment gekomen, maar ook zij kregen geen vrijgeleide. Uiteindelijk trokken Van Aert, Pauwels, Tom Meeusen en de Nederlanders Lars van der Haar en Van der Poel de finale in. In de laatste sprint van het seizoen was wereldkampioen Van Aert sneller dan Van der Poel.



Bij de vrouwen ging de zege naar Sophie de Boer. Het was de Nederlandse Maud Kaptheijns die voor halfcross de eerste bommetjes gooide. Ellen Van Loy, Sophie de Boer, Laura Verdonschot, Loes Sels, Joyce Vander Beken en Lindy van Anrooij volgden in haar spoor. Net voor het ingaan van de slotronde versnelde De Boer. Van Loy reageerde gepast en trok met een lichte voorsprong de laatste ronde in. Tot De Boer in de slotmeters haar duivels ontbond. De Nederlandse haalde het met klein verschil.



Als opwarmer was er een estafetterace en een wedstrijd hoogspringen met de crossfiets. Die eerste discipline werd gewonnen door het trio Laurens Sweeck, Joyce Vanderbeken en Diether Sweeck. Bij het hoogspringen ging de zege naar Jan Denuwelaere, die Tom Meeusen onttroonde. Denuwelaere ging met de crossfiets over 80 centimeter.