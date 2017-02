Sven Nys onthult wie zijn moeilijkste rivaal was: "Als ik drie weken met hem had moeten trainen, deden we elkaar dood"

Door: Glenn Bogaert

Op zijn 40ste is Sven Nys nog altijd een begrip in het veldrijden. Vorig seizoen zette hij een punt achter zijn rijkgevulde loopbaan en sinds dit seizoen staat hij in de schijnwerpers als sportief manager van de Telenet Fidea Lions. Voor Geert De Vlieger redenen genoeg om de 'Kannibaal van Baal' op te zoeken voor een goed gesprek in zijn reportagereeks 'Hoogvliegers'.



De ex-doelman van Anderlecht, Club Brugge en Zulte Waregem wilde van tweevoudig wereldkampioen Nys weleens weten wie nu zijn grootste rivaal en moeilijkste concurrent was. En het antwoord is misschien enigszins verrassend: "Stybar, zonder twijfel", klink het gedecideerd. HIER kunt u het voorsmaakje ook bekijken via de Facebookpagina van 'Play Sports'.