Tom Meeusen na bitsig rondje moddercatch met Sven Nys: "We hebben ons belachelijk gemaakt"

veldrijden Blijft hij of blijft hij niet? Wordt hij straks de luitenant van Mathieu van der Poel of niet? De toekomst van Tom Meeusen, al dan niet bij de Telenet Fidea Lions, deed afgelopen week heel wat stof opwaaien in veldritland. Ook vandaag voor de start in Leuven bleek de ruis op de lijn tussen Kempenaar Meeusen en zijn sportieve baas Sven Nys een van de hete hangijzers. Beide partijen reageerden nog eens op de zaak, maar deden dat opvallend voorzichtig en zonder grote woorden.

Als het van de 'Kannibaal van Baal' afhangt, staat de deur nog op een kier, al beseft hij dat het niet makkelijk wordt om Tom Meeusen bij de Telenet Fidea Lions te houden: "Dat wordt allemaal veel moeilijker hé na wat er allemaal gezegd en geschreven is. Volgende week staat er een gesprek gepland met Tom, met name op 27 februari. Dat was al een paar weken aangekondigd en ook zo met hem afgesproken. Tot die tijd is het een kwestie van er zo weinig mogelijk over te communiceren en te kijken of er nog iets mogelijk is, maar het is voor een stuk al wel duidelijk dat het een heel moeilijk verhaal wordt. Als je ziet wat er de afgelopen dagen allemaal gepasseerd is en vooral ook het feit dat Tom aangeeft dat hij in een vergevorderd stadium van onderhandelingen zit om met een andere ploeg in zee te gaan..."

Gebrek aan communicatie

Over naar Tom Meeusen zelf, hoe zit het nu in feite? "Ik heb nog niet getekend bij een ander team. Het is spijtig hoe het gelopen is. We hadden veel kunnen vermijden door goed te communiceren. We zijn ons een beetje belachelijk aan het maken naar de buitenwereld toe. Ik hoop dat alles vanaf nu binnenskamers kan opgelost worden. Zoals het nu zit, doe ik mijn contract gewoon uit, maar we moeten nog eens beginnen babbelen. We zullen wel zien hoe het loopt. Het is momenteel afwachten geblazen, we moeten nog altijd met elkaar praten."



"Ik kan ook rekenen hé"

Het is in ieder geval duidelijk dat Tom Meeusen 'not amused' is door het feit dat hij blijkbaar niet in de bovenste schuif ligt: "Ik heb gewoon tot de laatste van het lijstje moeten wachten, vandaar dat alles een beetje naar buiten is gekomen. Of ik zelf al gepraat heb met Christoph Roodhooft? Ik kan natuurlijk ook rekenen hé. Hoe meer renners Telenet Fidea vastlegt, hoe moeilijker het voor mij wordt om in die ploeg te blijven. Vanuit die optiek heb ik gewoon moeten kiezen om mijn job te behouden, anders kan ik binnen een paar jaar in 'den bouw' gaan werken. Er is nog niks getekend, maar we hebben wel al met elkaar gesproken. Daar is niks mis mee, denk ik."