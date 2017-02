Van der Poel moet héél diep gaan in sprint tegen Pauwels en Sweeck, volledig lege Van Aert komt er niet aan te pas

Door: Glenn Bogaert

veldrijden Leuven De batterijen helemaal leeg, het vat compleet af. Wout van Aert snakt naar het einde van het veldritseizoen, dat bleek vandaag nog maar eens in Leuven. De vermoeide wereldkampioen, zelfs trainen blijkt mentaal een zware opgave, reed vandaag geen deuk in een pakje boter in de zesde manche van de Soudal Classics. Zo lag voor Mathieu van der Poel de weg naar die schitterende 6 op 6 sinds het WK helemaal open. De 22-jarige Nederlandse kampioen moest de taaie klus wel klaren in een prangende sprint tegen Kevin Pauwels en Laurens Sweeck. Wout van Aert haalde uiteindelijk nog nét de top-10.

Wie Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog eens met elkaar in de clinch wilde zien gaan, moest vandaag in Leuven zijn. De zesde manche van de Soudal Classics mocht een mooi deelnemersveld verwelkomen, de 'top of the bill' van crossland. Elke week, en zeker met het einde van het seizoen in zicht, klinkt de vraag een beetje luider: zal Van Aert er nog eens in slagen om zijn grote concurrent te vloeren? Nog altijd niet gewonnen sinds hij in Luxemburg de regenboogtrui veroverde. Mentaal zijn de batterijen leeg en dan wil het lichaam ook niet altijd meer mee. Van der Poel van zijn kant blijft maar onvermoeibaar van jetje geven, puur op adrenaline na dat door pech om zeep geholpen WK.



Van Aert geeft niet thuis

Het moet gezegd: in tegenstelling tot de voorbije weken duurde het even voor Van der Poel zijn duivels ontbond. "Het is van dat, hij is eraan begonnen!" Commentator Michel Wuyts schakelde prompt zelf een versnelling hoger toen het eindelijk zover was. De Nederlandse kampioen had wel een taaie klant aan thuisrijder Laurens Sweeck, gebrand op een topprestatie. Wout van Aert die bengelde intussen op zes ronden van het einde op een tiende stek, dat zag er niet al te rooskleurig uit. Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout waren vooraan wel op de afspraak, op spaarstand in het wiel van Van der Poel en Sweeck. Nummer vijf Tom Meeusen jagend in de achtergrond na een jammerlijke lekke band.