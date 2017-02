Van Aert trekt zich niets aan van boegeroep in Nederland en focust op de 'echte fans'

Marie Rutsaert

13/02/17 - 00u15

Vandaag in de zesde en laatste manche van de Brico Cross was Mathieu van der Poel opnieuw te sterk voor wereldkampioen Wout van Aert. In het Nederlandse Hulst behaalde Van Aert een derde plaats, maar moest hij ook afrekenen met boegeroep van het publiek. Toch ging de jonge kampioen daar heel volwassen mee om.