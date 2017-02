'Kannibaal van Kapellen' Van der Poel nu ook in Hulst ongenaakbaar, Van der Haar snoept Van Aert plek twee af

Door: Glenn Bogaert

12/02/17 - 15u58

© belga.

Brico cross Een pronostiek voor het veldrijden invullen, is tegenwoordig poepsimpel: je zet gewoon Mathieu van der Poel op jouw formulier en het is altijd prijs. Ook vandaag in het Nederlandse Hulst stond er andermaal geen maat op het 22-jarige supertalent. Gisteren in Middelkerke al ronduit impressionant en vandaag voor eigen volk stak hij nog een tandje bij. Nog voor de zesde en laatste manche van de Brico Cross begonnen was, leek het pleit al helemaal beslecht. De vogel gaan vliegen en dan ziet de rest hem niet meer terug. Wout van Aert werd dit keer géén tweede, die eer was voor Lars van der Haar.

Hij zou alles uit de kast halen om nog eens te winnen in zijn regenboogtrui. De woorden van Wout van Aert gisteren na een zoveelste nederlaag tegen Mathieu van der Poel. Zou hij vandaag eens mogen juichen in die mooie kampioenentrui? Moedige Wout was al snel een illusie armer want de Nederlandse kampioen, gisteren al op overtuigende wijze aan het feest in Middelkerke, schoot weer als een bezetene uit de startblokken. Met 20 zeges op de teller staat het vertrouwen in het zenit bij Van der Poel en in geen tijd sloeg hij een gat van 11 seconden. Lars van der Haar en Wout van Aert menden de achtervolging, ze wisten meteen weer waar ze aan toe waren.



Van der Poel blijft gaan

Op vijf ronden van het einde was de kloof zelfs al gegroeid tot 17 tellen, de vogel leek nog maar eens vakkundig gaan vliegen. Niks spanning, een eenzame fietser solo op weg naar een doorslagje van al die andere geweldige zeges. De klassementen en de wereldtitel zijn dan wel voor Wout van Aert, het is Mathieu van der Poel die het jaar zal afsluiten als fiere zegekoning. Die eindzege in de Superprestige met bijbehorende slotshow in Middelkerke zat duidelijk niet in de kleren en terwijl Van Aert het op mentaal vlak lastig heeft om de focus te behouden zo op het einde van het seizoen blijft 'VdP' maar gaan. Alsof hij cross na cross wil bewijzen dat hij op het WK in Bieles ook op het hoogste podiumtrapje had kunnen staan.



Nederland boven in Hulst

Drie rondjes van het einde had de op een wolk crossende Mathieu van der Poel in feite al gewonnen spel. De rest koerste andermaal voor plek twee, tegenwoordig de frustrerende vaste stek van de wereldkampioen. Wat valt er tegen te beginnen? Gewoon niks op dit moment, de 22-jarige Lillenaar troost zich met de gedachte dat hij tenminste nog de beste is van de rest. Behalve vandaag dan want die kleine Van der Haar, stilaan weer helemaal boven water, wurmde zich tussen de twee kleppers en kroonprinsen van de cross in. Het seizoen is te vroeg gedaan voor de kopman van Sven Nys zijn leeuwen. Schrijf maar op dat hij volgend seizoen -op voorwaarde dat hij gespaard blijft van blessureleed- zal knallen. 1 en 2 voor Oranje, zuur voor de Belgen. Na nummer drie Van Aert bolden Tom Meeusen (4de) en Michael Vanthourenhout (5de) over de meet. Geen kleine Belgische feestdag dus.