Was Mathieu van der Poel wereldkampioen geworden, dan had hij deze paarse (!) Porsche GT3 RS besteld

11/02/17 - 11u07

Was hij in Luxemburg wereldkampioen geworden, dan had hij zijn droomauto besteld, verklapt Mathieu van der Poel (22) aan onze columnist Michel Wuyts. Een Porsche GT3 RS, kleur: paars. U leest dat goed. En voor wie nu dacht dat paars lelijk was, dan heeft de jonge veldrijder nog altijd dat eigenzinnige kantje van hem: "Ik wil altijd het tegendeel bewijzen."

Wuyts: "Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit?"

Van der Poel: "Tien crossen, het WK erbij, dan een mooi wegseizoen met de klassiekers en een kleine ronde. Dat moet haalbaar zijn."

Wuyts: "Als je vijfentwintig bent, zeg je. Misschien moet het als je vierentwintig bent. Je hebt meer tijd nodig om die fond uit te bouwen."

Van der Poel: "Dat weet ik niet. Ik wil het tegendeel bewijzen. Als je geen volwaardig wegseizoen rijdt, moet het mogelijk zijn om wereldkampioen te worden op de weg en een klassieker te winnen."

Wuyts: "Mooi, je wilt het tegendeel bewijzen."

Van der Poel: "Dat heb ik altijd gehad. Als iemand zegt dat iets niet kan, wil ik bewijzen dat het wel kan. Dat is het koppige in mij."

Wuyts: "Nog één keuze: Lotto.NL of Sky."

Van der Pol: "Sky. Dat is geen moeilijke keuze. Sky is voor mij dé ploeg in het wielrennen op de weg."

Wuyts: "Oké, voor 600.000 naar Quick.Step en dan gaan we verdubbelen bij Sky. Dromen mag."

Van der Poel: "Dromen moet."

Wuyts: "Als je die dromen waarmaakt, in welke droomauto zie je jezelf dan zitten?"

Van der Poel: "Een Porsche GT3 RS. In het paars is die wel mooi. Speciaal paars. Bij een speciale auto hoort een speciale kleur."

Wuyts: "En welke kleur van haar heeft het meisje naast jou?"

Van der Poel: "Bruin."



