Van der Poel al sinds WK onklopbaar: "8 op 8 was mooi geweest, maar héél blij met eindwinst Superprestige"

Door: Glenn Bogaert

11/02/17 - 16u30

© belga.

veldrijden Alweer niks te beginnen tegen een weergaloze Mathieu van der Poel. Solo naar de zege knallen, is zijn handelsmerk geworden. Zelfs wereldkampioen Wout van Aert heeft geen verhaal tegen de suprematie van de jonge Nederlander. In Middelkerke al voor de 20ste keer dit seizoen aan het feest. 7 op 8 manches van de Superprestige gewonnen én de eindzege te pakken. Just a perfect day.

"Het is misschien simpel gezegd dat ik kwam, zag en overwon. Ik had voor de wedstrijd al aangegeven dat dit iets is dat ik heel graag doe. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van jouw eigen ding te doen en jouw eigen tempo te zoeken. Als je goed bent, komen de verschillen vervolgens vanzelf."



Zandstrook cruciaal

Vooral in de zandstrook maakte Van der Poel indruk. "Ik weet natuurlijk niet hoe de rest erdoor ging, maar ik vond dat het bij mij niet zo super ging. Tijdens de opwarming reed ik beter door het zand. In de eerste drie ronden was het weer een beetje wennen omdat ze het zand gelijkgetrokken hadden voor de start. Als je een beetje voorsprong hebt dan kan je echter wat rust inbouwen voor de zandstrook want dat is toch een cruciaal punt op het parcours. Als je dat doet dan rij je er toch iets vlotter door."



"Klassement winnen leuk"

De statistieken van Mathieu van der Poel mogen er wezen en ze doen hem wel wat: "Ik vind dat toch heel belangrijk. Het is heel leuk om een klassement te winnen dit seizoen. 8 op 8 was heel mooi geweest, maar ik ben al heel tevreden met mijn eindzege in de Superprestige en die 7 op 8."