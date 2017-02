Van Aert vandaag opnieuw onder scanner: "Of ik nog koers zal van dokter afhangen"

Door: Nico Dick

Wout van Aert had de voorbije week nog heel wat last van zijn knie. De wereldkampioen sukkelt met die blessure sinds Otegem en brak daarvoor eerder al zijn stage af richting het WK en paste voor de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide. Vandaag gaat Van Aert langs bij dokter Toon Claes in het UZA in Herentals voor een nieuwe MRI-scan.



"Of ik in de resterende wedstrijden nog start, zal afhangen van wat Toon Claes beslist", vertelde Van Aert gisteren na de wedstrijd. In principe staan voor Van Aert nog Middelkerke, Hulst, Leuven, Oostmalle, Lebbeke en Waregem op het programma. Alleen Middelkerke is nog een klassementscross, maar zonder tegenslag gaat de eindzege daarin naar Mathieu van der Poel.