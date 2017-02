Pauwels na negende derde plaats: "Was beter dan ik dacht"

Door: redactie

Voor de negende keer al dit seizoen moest Kevin Pauwels (Marlux-Napoleon Games) zondag vrede nemen met een derde plek. Hij wacht nog altijd op die eerste zege van het seizoen. "Ik probeer wel, maar het is enorm moeilijk om Mathieu of Wout te kloppen", zei hij na afloop van de Superprestige-cross in Hoogstraten.

Vijf tweede plaatsen en negen derde plaatsen. Pauwels weet als geen ander hoe het is om dicht bij de Grote Twee te finishen en ook nu werd het weer zijn deel. Nochtans nam hij iets over halfweg cross zelf even de kop, maar wegrijden lukte niet. "Dat is fijn voor de supporters", verklaarde hij daarover. "En ik krijg vaak te horen dat ik meer initiatief moet nemen, maar je moet het ook kunnen. Toen ik voorop reed, ging het ook te snel voor mezelf en moest ik na een tijdje gas terugnemen. Dat Wout even zou moeten lossen, dat had ik niet verwacht. Blijkbaar was ik beter dan ik zelf dacht, al was het wel afzien toen ik in de wielen zat."



Pauwels verloor vooral tijd in de loopstrook door de modder. "Eigenlijk al op het heuveltje daarvoor", moest hij toegeven. "Daar moest ik iedere keer een paar meter laten. Daardoor zat ik aan de finish nooit uit de wind, want daar moest ik iedere keer het kloofje dichten. Ik ben twee dagen op rij heel diep geweest, maar ik ben tevreden over mijn weekend. Meer zat er niet in en ik vrees dat het moeilijk zal worden om Wout of Mathieu nog eens te kloppen. Ook al ben ik goed op dreef, zoals wel vaker op het einde van het seizoen, op het einde van de cross zijn die twee toch altijd net dat tikkeltje sterker."