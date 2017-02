Van der Poel weer te sterk: "Had niet eens door dat er een gat geslagen was"

Mathieu van der Poel. © belga.

"Het was een spannende cross, met alweer een lastig parcours", vertelde Van der Poel vlak na zijn zege. Nummer negentien al van het seizoen. "In de voorlaatste ronde had ik niet eens door dat ik een gat had geslagen. Pas toen iemand in het publiek iets riep, keek ik achterom en zag ik de kloof. Op zo'n moment moet je doorduwen natuurlijk."



Als Van der Poel volgende week in Middelkerke in de top vijf eindigt, schrijft hij de Superprestige op zijn naam. "Het ziet er mooi uit, al weet je natuurlijk nooit. Als ik volgende week wat pech heb... Het klassement ligt maar vast als je over de streep rijdt."