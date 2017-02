Ontgoochelde Van Aert: "Je kan het parcours toch wel iets origineler maken dan dit"

Door: redactie

5/02/17 - 16u25

Wout van Aert © belga.

Wout van Aert reageerde ontgoochelt na zijn tweede plaats in Hoogstraten en vond dat er vandaag niets meer in zat dan die tweede stek: "Zolang die 'klote lussen' vanachter blijven liggen, ga ik hier nooit kunnen winnen. Daar maakte Mathieu elke ronde weer het verschil. Ik had geen moraal meer om daar nog iets op mijn nek te halen. Dat is mijn eigen schuld."



Van Aert was ook opvallend kritisch wat betreft het parcours in Hoogstraten: "Niet elke cross heeft een fantastische berg, maar je kan het toch wel iets origineler maken dan dit. Mathieu heeft zijn kwaliteiten en speelt die goed uit. Voor mij mag heel het parcours lopen zijn. Zo heeft iedereen zijn ding en daar wil ik niet te lang over zagen. Het is mijn verantwoordelijkheid om ook de sterke punten van Mathieu zoals die lussen beter te kunnen. Zo weet ik weer waar ik aan moet werken."