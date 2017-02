Wereldkampioen Nieuwenhuis klopt Iserbyt bij beloften

Door: redactie

Joris Nieuwenhuis. © belga.

Joris Nieuwenhuis heeft de zevende manche in de Superprestige op zijn naam gebracht. De wereldkampioen klopte Eli Iserbyt na een spannende strijd bij de beloften. Quinten Hermans vervolledigde het podium in Hoogstraten.

Het was de Nederlander Sieben Wouters, goed voor brons op het WK bij de beloften in Luxemburg, die als eerste het veld indook. In zijn zog volgde landgenoot Nieuwenhuis, drie Telenet-Fidea Lions: Thijs Aerts, Quinten Hermans en Nicolas Cleppe, en tot slot Eli Iserbyt. Een rondje bleef dit zestal samen, na een paar versnellingen van Nieuwenhuis kregen we na een kwartiertje een leiderstrio: Nieuwenhuis, Iserbyt en Cleppe. Die laatste zou onder het gebeuk van Nieuwenhuis ook de rol moeten lossen. Het duo, de huidige wereldkampioen en met Iserbyt die van 2016, maakte er een spannende strijd van en pas in het slot moest Iserbyt Nieuwenhuis laten lopen in de modderstrook richting finish. De eerste zege in de regenboogtrui voor de Nederlander. Leider Quinten Hermans ziet Joris Nieuwenhuis naderen in het klassement van de Superprestige. Hij telt nu 101 punten, slechts vier meer dan de Nederlander. Nicolas Cleppe staat met 80 punten op een derde plaats.

Nieuwenhuis showt regenboogtrui in Hoogstraten

"Ik ben blij dat we nog eens een moddercross kregen voorgeschoteld", vertelde Joris Nieuwenhuis na afloop, "zo'n klinkende zege doet deugd."



Nieuwenhuis domineerde samen met Eli Iserbyt de wedstrijd en wist uiteindelijk het verschil te maken in de loopstrook door de modder richting finish. "Ik ben er echt trots op dat ik deze cross mag bijschrijven op mijn palmares. Ik teer nog steeds op die WK-vorm en dan is het leuk dat je nog een overwinning mee kan graaien na zo'n spannende wedstrijd."



Nieuwenhuis verkleinde zijn achterstand op Quinten Hermans van zes naar vier punten in de strijd om het klassement van de Superprestige. "Ik geef de hoop nog niet op", zei hij. Al zal het wel moeilijk worden met nog slechts één manche te gaan volgende week in Middelkerke. "Ik ga er alles aan doen om die leidersplaats te verdedigen", aldus de Europese kampioen die zaterdag won in Lille en vrede had met zijn derde plaats in Hoogstraten. "Vandaag mankeerde het mij aan frisheid", moest hij toegeven, "meer zat er niet in."