"Wilde bewijzen dat ik terechte wereldkampioen ben"

Nico Dick in Lille

4/02/17 - 18u15 Bron: Eigen berichtgeving

Wout van Aert druipt af met vriendin Sarah aan zijn zijde. © photo news.

Dat hij het moe was om de voorbije week te lezen en horen over de bandenheisa op het WK, reageerde een geprikkelde Wout van Aert na zijn tweede plaats in Lille. "Waarom werd niets over de rondetijden geschreven?" Hij wilde voor eigen volk bewijzen dat hij wel degelijk terecht wereldkampioen was geworden. Dat lukte niet, dus dat frustreerde hem.

Niet dat Van Aert in Lille niet sterk genoeg was. Integendeel. Telkens Mathieu van der Poel -en een keertje Lars van der Haar- een kloof sloeg, was het de wereldkampioen die vol aan de bak moest om de gaten te dichten. Daar slaagde hij ook in. 'Kutlusjes' "Die 'kutlusjes' hé. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ach, schrijf het zo maar op. Die deden me vandaag tijdens elke tweede helft van de ronde een paar meter verliezen op Mathieu. Hij wringt zich rond die paaltjes als geen ander en natuurlijk wordt dan naar mij gekeken om die gaten te dichten. Daar heb ik me al bij neergelegd. Ik kijk zelfs niet meer achterom. Op die manier verspeelde ik krachten. Maar daar steek ik me niet achter weg. Ik moet die bochten maar sneller nemen. Dat is trouwens een werkpunt richting volgende winter."

"Ik wilde een sprint"

"Soit, ik kwam toch telkens terug en vond dat ik zeker nog kans op winst had. Tot die bewuste fase waarbij ik slipte en Mathieu bijna onderuit reed. Ik nam de leiding nochtans op het moment dat ik dat wilde, azend op een sprint. Maar omdat ik geschrokken was, liet ik me toch weer domweg ringeloren. Op een plaats waar hij me eigenlijk niet voorbij kan, passeerde Mathieu me toch en zag ik mijn kansen in rook opgaan."



Van Aert kon niet anders dan toegeven dat een sprint de enige optie op winst was, vandaag. "Ze zeggen toch dat ik in de laatste ronde geen koers kan winnen. Wel, dat is bij deze nog eens gebleken. Ik was nochtans gefocust. Ik keek echt uit naar een sprint. Eén van de eerste dit seizoen. Frustrerend dat het er niet van gekomen is."



Acht-twee in plaats van vijf-vijf

De wereldkampioen reed vandaag zijn allereerste wedstrijd voor eigen volk in de regenboogtrui. Het gaf hem extra krachten, vond hij. "Normaal hoor je in een bocht vijf keer Wout en vijf keer Mathieu roepen. Hier supporterden acht op de tien voor mij en twee voor Mathieu, denk ik. Op de duur denk je dat het complete publiek achter jou staat. Dat helpt echt."



Waarom hij per sé wilde bewijzen dat hij de beste was? "Omdat na het WK te veel over die banden gepalaverd is. Zo zal Van der Poel er ook wel over denken. Waar dan wel over geschreven moest worden? Over de rondetijden bijvoorbeeld. In de eerste rondjes in Bieles had ik het knap lastig, maar in de tweede koershelft reed ik twee hele snelle ronden. Rapper dan Mathieu zijn openingsronden. Daarmee bewijs ik dat ik zeker niet onverdiend wereldkampioen geworden ben."



Superprestige

Dat kon Van Aert vandaag dus niet rechtzetten. Hij pakte wel zijn derde opeenvolgende eindzege in de DVV Trofee "En ik pak hier mijn vierde prijs, na BK, WK en Wereldbeker. Ook in de Superprestige geef ik de hoop nog niet op. Vier punten achterstand tel ik op Mathieu met nog twee manches te gaan. Het kan nog. Een tweede Grand Slam op rij zou uniek zijn." Afspraak morgen in Hoogstraten.