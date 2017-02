Tom Meeusen spoelt WK-nachtmerrie door met derde plaats: "Wout en Mathieu waren beter, maar ik verdien podium"

Door: Glenn Bogaert

4/02/17 - 16u35

DVV-trofee Vorige week zat hij in zak en as. Zijn WK veldrijden zat er al na slechts enkele minuten op. Zijn kader brak zomaar in twee stukken. Tom Meeusen aasde in eigen streek dan ook op revanche vandaag en met een podiumplaats na het straffe duo Mathieu van der Poel-Wout van Aert mogen we zeggen: missie geslaagd. De 28-jarige Kempenaar van de Telenet Fidea Lions had misschien zelfs nog tweede kunnen worden.

Met vijf in een bloedstollende finale, we leken op een gegeven moment zelfs af te stevenen op een sprint. In dat geval had Tom Meeusen zomaar voor de tweede keer in zijn carrière de Krawatencross in Lille kunnen winnen. "Dat 'duelleke' op het einde tussen Mathieu en Wout waarbij ze bijna vielen, speelde in mijn nadeel. Daardoor kwamen ze achter mij opnieuw aansluiten en moest ik al sprinten. Anders had ik mij kunnen plaatsen voor de tweede plek. Ach, Mathieu en Wout waren gewoon beter vandaag, maar ik denk wel dat ik deze podiumplek verdien. Al heb ik serieus afgezien."



Overtal van Telenet Fidea

Met ploegmaat Lars van der Haar als haas kon de 28-jarige Meeusen een beetje de kat uit de boom kijken, een mooi tactisch manoeuvre van de Telenet Fidea Lions. "Voor mij was het eigenlijk wel makkelijker en beter geweest als de boel een beetje was stilgevallen. Ze waren volle bak tegen elkaar aan het koersen met tal van demarrages. Ik had liever gehad dat de boel eens compleet was stilgevallen. Dat zou in mijn voordeel geweest zijn."