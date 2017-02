Van der Poel is de snelste piloot in spectaculaire vliegmeeting Lille, thuisrijder Van Aert tweede

Door: redactie

4/02/17 - 16u03

DVV-Trofee Een spectaculaire vliegmeeting was het in de Krawatencross van Lille, met uiteindelijk Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) als snelste en beste piloot. De Nederlander koerste op gramschap en klopte wereldkampioen Wout van Aert (Crelan-Charles) en Tom Meeusen (Telenet Fidea Lions) na een schitterende wedstrijd in het algemeen en een zinderende slotronde in het bijzonder. Nummer 18 voor Van der Poel dit seizoen. Kevin Pauwels en Lars van der Haar streden ook mee voor de zege, maar vielen net naast het podium.

Op naar een nieuwe tweestrijd Van der Poel-Van Aert in de Kempen? Dat had gekund, ware het niet dat de 'flyers' op dit parcours goed bediend werden. Met name Tom Meeusen en Lars van der Haar mengden zich volop in de strijd in deze beklijvende Krawatencross. Van der Poel zette na een (zoveelste) kanonstart druk op de concurrentie, maar één foutje zorgde ervoor dat de accordeon volledig dichtplooide.



Over halfweg hadden we nog vijf kandidaten voor de overwinning: Van der Poel, Van Aert, Meeusen, Van der Haar en Pauwels. Slag om slinger werd er gedemarreerd. Een keertje Van der Poel, dan weer Van Aert en Van der Haar. Telkens bedroeg de kloof nooit meer dan een handvol seconden. In de laatste ronde probeerde Van Aert de forcing te voeren en Van der Poel voorbij te gaan. Een listig manoeuvre waarbij Van Aert echter aan het slippen ging en Van der Poel hinderde. Het deerde de Nederlander niet. Hij sloeg vervolgens een klein gaatje en won.



Van Aert, die in eigen gouw reed, won de sprint voor de tweede plek en volgt op de erelijst van de DVV Trofee zichzelf op. Ook in 2015 stak hij de eindwinst op zak. Morgen zijn de veldrijders aan de slag in Hoogstraten voor de op een na laatste manche van de Superprestige. (later meer)