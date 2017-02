Quinten Hermans spoelt WK-kater door

Door: redactie

DVV-Trofee Quinten Hermans heeft de slotmanche van de DVV Verzekeringen Trofee bij de beloften op zijn palmares gebracht. De Telenet-Fidea Lion haalde het in Lille voor zijn ploegmaat Thijs Aerts. De eindzege gaat naar Eli Iserbyt, die derde werd in de Lilse Bergen.

Na het tegenvallende WK voor zowel Quinten Hermans, als Eli Iserbyt moest beide renners in Lille weer over naar de orde van dag voor de slotmanche. Het was de Europese kampioen die samen met zijn ploegmaten Cleppe en Aerts meteen de wedstrijd in handen nam. Eli Iserbyt zat iets verder na een knieval in de eerste ronde en moest achtervolgen.



Vooraan was het al Telenet Fidea dat de klok sloeg en na een paar versnellingen van Hermans moesten beide ploegmaten hun kopman laten rijden. Hermans soleerde naar de zege, Aerts werd tweede en het werd dan toch geen clean sweep voor het team, wat het team lukte bij de elite op 22 januari in Hoogerheide waar Van der Haar won voor Meeusen en Van Kessel. Iserbyt verbrodde het feestje door na een sterk inhaalmanoeuvre alsnog naar de derde plaats te rijden en zich te verzekeren van eindwinst in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee, al kon dat met een voorsprong van 4:56 vooraf nog moeilijk mislopen. Nicolas Cleppe wordt tweede in dat klassement.