Door: Mathieu Goedefroy

4/02/17 - 15u57

video

Regen, regen en nog eens regen. De fans die vandaag naar de Krawatencross in Lille afzakten kregen een heuse zondvloed over zich heen. Toch trotseren de meesten de wolkbreuk met plezier om thuisrijders Wout Van Aert en Sanne Cant aan het werk te zien. Onze videoman verzoop een middagje mee. "Kutweer? Wout is dat waard."