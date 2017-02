Hongerige Mathieu vloert Wout voor eigen volk en heeft nog mooi doel: "20 zeges zou mooi zijn, daar droom je als kind van"

Door: Glenn Bogaert

DVV-trofee Wat een cross! Beklijvend van start tot aankomst met een orgelpunt dat we dit seizoen maar zelden gezien hebben. Wout van Aert en Mathieu van der Poel die elkaar op alle mogelijke vlakken probeerden de loef af te steken. En op de koop toe Meeusen, Van der Haar en Pauwels in het wiel hadden. Finaal trok spektakelman Mathieu aan het langste eind in Lille, uitgerekend in de thuisbasis van zijn grote concurrent Wout. Na afloop dan ook een guitige lach op het gezicht van de winnaar: "Amai, het was op het scherp van de snee!"

De adrenaline gierde nog door de keel bij de 22-jarige Nederlandse kampioen, die sinds het WK-debacle in Bieles twee keer op rij mocht vieren. De puntjes op de i gezet, even bewijzen dat hij zonder al die miserie misschien wel op het hoogste trapje had gestaan in Luxemburg. Maar dat is gepasseerd, enkel vandaag en morgen tellen nog. En vandaag was het genieten geblazen. Van Mathieu van der Poel en door Mathieu van der Poel: "Amai, het was echt wel op het scherp van de sneel. Dit was eigenlijk best wel leuk. Bij die slipper van Wout van Aert moest ik echt wel corrigeren om recht te blijven, maar uiteindelijk kan zoiets gebeuren. Ik wist waar Wout ging toeslaan. Op het punt waar hij onderdoor kwam wilde ik op kop zitten want vanaf daar was het redelijk smal en een beetje 'single track' de hele tijd."



"Leukste manier om te winnen"

Niet getreurd, de zoon van Adrie had een plan B: "Ik had vervolgens een tweede punt in gedachten waar ik het verschil kon maken. Bij die bomen wilde ik onderdoor komen want ik had gezien dat het bij de vrouwen daar ook gebeurd was. Als je op dat punt fietst, kan je er niks meer tegen inbrengen. Ze vroegen mij voor de start nog op welke manier ik het liefste wilde winnen. Wel, dit is de leukste manier om te winnen. Ik zit nu aan 18 zeges, 20 stuks zou heel mooi zijn. Daar droom je als kleine jongen van om zo'n mooi aantal cross te winnen bij de profs."