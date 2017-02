Cant en Verdonschot laten zich kisten door Nederlandse Kaptheijns in Lille

Door: redactie

DVV-Trofee Verrassing in de laatste manche van de DVV-Trofee in Lille, waar de Nederlandse Maud Kaptheijns (22) de Belgen Sanne Cant (26) en Laura Verdonschot (20) heeft verrast in de sprint. Wereldkampioene Cant had de cross in haar thuishaven onder controle, maar was duidelijk nog niet 100 procent hersteld van de keelontsteking die haar al enkele dagen teisterde. "Het was dikke miserie", aldus de wereldkampioene, die op karakter de wedstrijd volmaakte. "In de sprint keek ik naar Verdonschot en hield ik geen rekening meer met Kaptheijns."

Een weekje na het WK in het Luxemburgse Bieles kregen we in Lille vooral een Belgisch-Nederlands onderonsje. Al was er wel geen Marianne Vos van de partij, noch Thalita De Jong die wegens een spierscheur eerder ook al voor het WK verstek moest geven en dus haar leidersplaats in het klassement zou kwijtspelen aan Sanne Cant.



De start of beter gezegd de eerste ronde kwam bijna volledig op naam van snelle starter Ellen Van Loy. Zij nam ook Maud Kaptheijns, Laura Verdonschot, Sanne Cant en Sophie De Boer mee op sleeptouw. Kersvers wereldkampioene Cant keek de kat uit de boom en liet anderen het initiatief nemen. Het was Kaptheijns die versnelde in de tweede ronde, Van Loy was het voornaamste slachtoffer. Echt wegrijden deed de Nederlandse van Steylaerts-Verona niet, maar ze zette de anderen wel onder druk.



Verrassende sprint

De wedstrijd kabbelde voort, Cant versnelde iets over halfweg cross, maar uiteindelijk zouden we toch de laatste ronde induiken met vier rensters: De Boer, Cant, Kaptheijns en Verdonschot. Het was De Boer die een foutje maakte in het zand en ten val kwam. Ze sleurde Verdonschot met zich mee. Wedstrijd voorbij voor het duo zou je denken, maar de renster van Marlux-Napoleon Games knokte zich opnieuw naar voren. Cant leek de betere op de lange rechte stukken, Kaptheijns hapte er telkens naar adem, maar keerde iedere keer terug.



Met drie gingen ze de laatste 250 meter in. Verdonschot ging nog voorbij Cant in het bos en zou als eerste op het asfalt indraaien. Ze zette de sprint evenwel niet aan, wachtte even en keek de kat uit de boom. Het was vervolgens Verdonschots levenspartner Kaptheijns die op de verrassing speelde en achter hen de sprint begon. Meteen nam ze enkele lengtes, Cant kon er niet meer voorbij en zag een vijfde zege in thuishaven Lille door de neus geboord. Het eindklassement gaat wél naar de wereldkampioene.