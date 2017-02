Vermeersch pakt zege bij junioren in Lille

Door: redactie

DVV-Trofee Florian Vermeersch heeft de Krawatencross in Lille bij de junioren op zijn palmares gebracht. De renner van Acrog Balen BC haalde het voor Telenet Fidea Lion Arne Vrachten. Toon Vandebosch vervolledigde het podium.

Vermeersch, die zijn WK vorige week al vroeg in de soep zag gedraaid na een val bij de start, maakte meteen zijn intenties duidelijk in de Lilse Bergen en nam de kop voor zijn rekening. Enkel Arne Vrachten, die op zoek moet naar een nieuwe ploeg nu bekend raakte de voorbije week dat hij niet mag doorstromen naar het beloftenteam van Telenet Fidea, volgde gezwind en na één ronde telde het duo een kleine voorsprong van 9 seconden op een achtervolgend groepje.



Door een foutje van Vermeersch was Vrachten halfweg cross even alleen op pad, maar de renner uit Zaffelare dichtte de kloof en sloot weer aan bij de Telenet Fidea Lion. Vrachten leek de sterkste van de twee, maar Vermeersch plooide niet en in de slotfase ontdeed hij zich nog van zijn medekoploper en pakte daarmee zijn derde overwinning van het seizoen. Vrachten werd tweede, Belgisch kampioen Toon Vandebosch moest vrede nemen met een derde plaats.