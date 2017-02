Hoe doen de wereldkampioenen het voor eigen publiek in Lille?

Door: redactie

Komend weekend zijn de veldrijders opnieuw van corvee in Lille en Hoogstraten. Wout van Aert heeft meer dan drie minuten voorsprong in de DVV Verzekeringen Trofee en zal zonder pech het eindklassement er zaterdag pakken. In de voorlaatste manche van de Superprestige op zondag kan Mathieu van der Poel zijn voorsprong verder vergroten.