Wout van Aert en Sanne Cant staan te trappelen voor cross in eigen Lille: "Het wordt één groot feest!"

Hun eerste cross na het WK gisteren in Maldegem werd geen eclatant succes, maar zaterdag willen Wout van Aert en Sanne Cant wel stevig uitpakken in Lille. In eigen dorp betwisten de Belgische wereldkampioenen veldrijden de Krawatencross en daar kijken ze nu al reikhalzend naar uit. "Het wordt een overrompeling en één groot feest!"

Twee kampioenen in één dorp van amper 16.000 inwoners, van een unieke prestatie gesproken. Wout Van Aert en Sanne Cant werden afgelopen maandag al in de bloemetjes gezet door hun dorpsgenoten. Na de Belgische titels van begin januari was het al de tweede viering in minder dan een maand tijd. Aanstaande zaterdag krijgt dat feest ongetwijfeld een prachtig vervolg op het domein van de Lilse Bergen, het decor voor de slotmanche van de DVV Verzekeringen Trofee 2016-2017.



Veel vrienden en familie

"Het wordt een overrompeling", voorspelt Wout van Aert, die bij de beloften al eens de regenboogtrui mocht showen voor eigen volk. "Dat was een hele speciale dag. De oma van mijn vriendin was die week overleden en dat gaf me extra motivatie om die wedstrijd te winnen. Het werd één van de mooiste dagen uit mijn carrière, maar ik verwacht dat de editie van dit jaar dat nog zal overtreffen. Er zullen heel veel vrienden en familie langs de kant staan."



Grote feesttent

"Het wordt één groot feest", verwacht dorpsgenote Sanne Cant. "Ik verwacht heel veel volk. Op het Belgisch kampioenschap vorig jaar was het al over de koppen lopen, maar met twee wereldkampioenen uit de eigen gemeente zal het nog straffer worden. Bovendien zal IJsboerke, de sponsor van de Ladies Trophy, in Lille een grote feesttent zetten."

