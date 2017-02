Eerst greep hij naast WK-ticket en nu krijgt Vantornout nieuwe tik te verwerken: "Jammer voor onze al kleine sport"

Door: Glenn Bogaert

1/02/17 - 07u42

© belga.

Het WK veldrijden is nog niet helemaal verteerd en bezonken of we duiken alweer het veld in. Vandaag staat in Maldegem de Parkcross op het programma, naar goede gewoonte verreden de eerste woensdag na het wereldkampioenschap. De fans in het Sint-Annapark maken zich alvast op voor de komst van de kersverse wereldkampioenen Wout van Aert en Sanne Cant. En met Mathieu van der Poel en Kevin Pauwels ook op de afspraak start meteen het volledige WK-podium bij de mannen. Al zijn er ook enkele opvallende afwezigen in de vijfde Brico Cross.