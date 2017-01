Met deze stokoude en artisanale banden die niet meer te koop zijn, versloeg Van Aert concurrentie

Door: Marc Ghyselinck

30/01/17 - 07u42

© Twitter.

Wout van Aert wereldkampioen. Op verbetenheid en geluk. De tweevoudige wereldkampioen reed amper één keer lek, waar zijn concurrent Mathieu Van der Poel vier keer lek reed. Met dank aan een Michelin Mud-profiel uit de jaren 90.

Uit het UCI-reglement: 'De fietsen en accessoires moeten in de handel verkrijgbaar zijn en geschikt voor alle beoefenaren van de wielersport.' De banden waarmee Van Aert won, zijn een artisanaal werkstuk waarbij een Michelin Mud-profiel uit de jaren 90 gekleefd is op een Dugast-karkas. De klus werd geklaard door Richard Nieuwenhuys, de man van de Dugast-banden: "Niels Albert kwam bij mij en vroeg of ik dat voor hem kon doen. Dat kon. Voor iedereen anders had ik dat ook gedaan."



Alleen dit: Michelin Mud is niet meer te koop. Gisteren na het WK leefde bij velen dus de vraag of de banden wel reglementair waren. Peter Van den Abbeele, coördinator veldrijden bij de UCI: "We hebben de discussie op het hoogste niveau gevoerd: met voorzitter Brian Cookson, iemand van de juridische dienst, iemand van de materiaalcommissie en mezelf. We zijn tot de slotsom gekomen dat er geen inbreuk is gemaakt tegen het reglement. De entourage van Niels Albert heeft ons ingelicht over de banden die ze zouden gebruiken."