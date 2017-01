"Behalve Merlier kan ik me niet bedenken welke Belg van mij nog een extra premie zou krijgen"

Door: Marc Ghyselinck

Het was niet dat Wout van Aert ongelukkig was met zijn regenboogtrui. Dat zou maar al te gek zijn. Het was de manier waarop hij hem heeft behaald. "Ik had Mathieu van der Poel niet achter mij kunnen laten als hij niet lek was gereden. Dat betreur ik wel."

Vind je dat dit WK wordt overschaduwd door al die lekke banden?

"Ja, eigenlijk wel. Ik moet eerlijk zijn: ik heb Mathieu pas achter mij kunnen laten na zijn lekke band. Het is niet de manier waarop ik wereldkampioen wilde worden. Maar aan de andere kant is het ook onmogelijk om niet gelukkig te zijn met deze trui."



Het is je tweede wereldtitel op een rij. Hoe schat je deze titel in?

"Vergelijken is moeilijk. Vorig jaar was het WK in België, de sfeer was geweldig. Het was heel leuk om daar te winnen. In Luxemburg was er ook veel sfeer. Ik heb van deze race genoten. Als ik toch moet kiezen, kies ik voor mijn eerste wereldtitel. Inmiddels weet ik hoe het voelt om wereldkampioen te zijn. Dat wist ik vorig jaar nog niet."



Ga je toch je premie delen met je Belgische ploegmaats?

"De premie die ik van de bond krijg wel. Dat kan niet anders. Normaal doet een wereldkampioen daar zelf nog iets bovenop. Maar behalve Tim Merlier, die toch zijn best heeft gedaan voor mij, kan ik niet bedenken wie van mij nog een extra premie zou moeten krijgen. Deze titel heb ik zonder de andere Belgen behaald."



