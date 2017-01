Bondscoach De Bie hield hart vast: "Banger dat Wout iets zou overkomen dan dat ik vreesde voor de tegenstand"

Door: Glenn Bogaert

29/01/17 - 20u45 Bron: Sporza

© TDW.

Een wereldkampioen bij de mannelijke profs en een wereldkampioen bij de dames elite, kan een bondscoach eigenlijk gelukkiger zijn dan Rudy De Bie dit weekend? Wout van Aert en Sanne Cant, al dan niet toevallig allebei uit Lille, deden onze selectieheer alvast glunderen. Al was hij vandaag toch niet helemaal gerust in een goeie afloop daar in Bieles.

© belga.

"Ik heb een zucht van verlichting geslaakt want het was meer bang afwachten dat er Wout van Aert niks meer zou overkomen dan dat de tegenstand nog in de buurt zou komen. Er is zoveel gebeurd vandaag, achter elke hoek schuilde er wel gevaar. We hebben misschien niet echt kunnen vaststellen wie nu echt de beste was vandaag, maar als je ziet dat Wout toch een gat van 17 seconden kan dichten op Mathieu van der Poel is het toch een teken dat hij vol vertrouwen zat. Mathieu moest ook ondervinden dat hij Wout moest laten terugkomen want hij heeft er absoluut niet op gewacht."



"Tube bestaat al 15 jaar"

De bondscoach kreeg ook een vraag over de opvallende materiaalkeuze van Wout van Aert, met name de oude tubes van Niels Albert. "Goh ja, dat is ook een beetje een kwestie van geluk. Dit is een profiel, een tube die eigenlijk al 15 jaar bestaat en die nu opnieuw boven water komt. Het is een crossprofiel dat op een heel zachte tube wordt gekleefd. Dit is eigenlijk niet nieuw. Het heeft wel gewerkt, maar of het nu echt door dat alleen komt, weet ik niet. Alle jongens hebben ook een beetje hun voorzorgen genomen. Ze hebben bijvoorbeeld latex in hun tubes gedaan tegen kleine lekvorming, maar het heeft niet geholpen want er zijn enorm veel lekke banden gevallen vandaag."



"Memorabel WK"

Wat is nu de balans van dit WK? "We hebben de twee belangrijkste wereldkampioenen en in de andere categorieën is het door omstandigheden misgegaan. Niet alleen voor onze jongens trouwens, ook andere landen hebben het ondervonden. Door de omstandigheden waren er veel valpartijen. Zeker in de aanvang was het bijzonder glad, zeker bij de jeugd. Valpartijen waren dodelijk want door het ijswater geraak je onderkoeld en dan is alles hoe dan ook weg. Dit was een memorabel WK, maar ook een heel mooie organisatie."