'Golden dream' van man in topvorm Tom Meeusen ontaardt al snel in ware nachtmerrie

Door: Glenn Bogaert

29/01/17 - 15u05

Amper uit de startblokken geschoten, zat het WK veldrijden van Tom Meeusen er al op. Een van onze Belgische outsiders kende een dramatische aanzet van zijn jacht op goud (of een ander plak) met al meteen stukken. Daar stond hij dan, moedeloos met de fiets aan de hand en vervolgens op de schouder.

De 28-jarige Kempenaar al meteen uit de wedstrijd met tranen in de ogen. Een dramatische aftocht en dat na nauwelijks enkele minuten. Het gebeurde allemaal in de schaduw van de moordende topstart van Mathieu van der Poel, gevolgd door een attente en frisse Kevin Pauwels. Eén ding is echter nu al zeker, de troost zoekende Meeusen zal straks geen wereldkampioen worden. Out of the race, weg WK-droom.



"Doet verschrikkelijk veel pijn"

Zijn eerste reactie sprak boekdelen: "Ik zat op de ideale plaats om door te schuiven. Ik ging Kevin Pauwels voorbij naar de tweede plek, maar op dat bergske brak mijn kader in twee stukken. Ik heb nog geprobeerd, maar mijn fiets was zover gescheurd, dat er niet meer te fietsen viel. Als ik dat hele stuk moest lopen dan had ik aan de materiaalpost al 2 minuten aan mijn broek. Ik was gekomen voor een heel mooie plaats en ik heb niet kunnen tonen wat ik waard ben. Dit doet verschrikkelijk veel pijn."